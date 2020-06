Moderne GMC Syclone heeft nu 750 pk!

Naast 750 pk heeft de moderne GMC Syclone ook de beschikking over drie jaar fabrieksgarantie.

Tegenwoordig zijn supercars erg snel. Heel erg snel. In minder dan 3 secoden naar de 100 km/u is allang geen uitdaging meer voor de opgevoerde zeepkisten.

Jaren ’90

Maar dat is niet altijd het geval geweest. Begin ‘jaren ’90 was een supercar leuk en aardig, maar ze waren best lastig te bedienen. De banden hadden meer beperkingen qua grip-niveau, de motoren waren sterk maar ook niet echt zó krachtig en vaak waren ze ook nog eens handgeschakeld. Tegenwoordig vinden we een handbak puristisch, maar vergeet niet dat er ook een hele hoop matige handmatig te bedienen transmissies op de markt waren.

De oude GMC Syclone

Het was precies dat aspect waar de GMC Syclone gebruik van maakte. De GMC Syclone was een compacte pick-up waarmee je het de gevestigde orde heel erg lastig kon maken. De Syclone was voorzien van een 4.3 V6 (in feite een Vortec V8 met twee cilinders minder) met TD06-17C turbo van Mitsubishi en een intercooler van Garett. GMC jokte dat de motor ‘slechts’ 280 pk leverde, om verzekeraars en Corvette ZR-1 kopers een beetje te vriend te houden. Maar op de dragstrip was de Syclone sneller dan een Ferrari 348 TB.

De Syclone is terug!

Tegenwoordig zijn er een hoop snelle pick-ups. Maar ondanks alle moeite en de enorme karrenvrachten aan pk’s en Nm’s, is de oude Syclone nog altijd een van de snelste: een lichte en kleine pickup, een bovengemiddeld krachtige motor en een intelligent vierwielaandrijvingsysteem. Maar er is goed nieuws, want de GMC Syclone is terug!

Specialty Vehicle Engineering

Helaas is het niet GMC zélf die het initiatief heeft genomen. Daarvoor moeten we Specialty Vehicle Engineering bedanken. Dit bedrijf bouwt de meest gave musclecar conversies. De Syclone van vorig jaar (modeljaar 2020) had een 3.6 liter turbo met 455 pk. Voor het jaar 2021 doen ze er een hele schep bovenop.

813 Nm

Er is nu niet gekozen voor de 3.6 V6, maar een 5.3 liter grote V8. De basis voor de moderne GMC Syclone is de GMC Canyon, de compacte pickup van GMC. Er is gekozen voor de versie mét vierwielaandrijving en de achttraps automaat. De V8 is (uiteraaard) voorzien van een enorme compressor. Het resultaat? Een maximum vermogen van 750 pk en een maximaal draaimoment 813 Nm! Leuk detail, net als bij het origineel staat er nu ‘Syclone’ op het blok:

Vernuftig

Zowel de aandrijfassen als de transmissie zijn aangepast aan deze enorme krachten. In vergelijking met sommige pickups, heeft de nieuwe SVE Syclone een vernuftig AWD-systeem. standaard gaat 62 naar de achterwielen, maar kan het koppel verdeeld worden daar waar het het meeste nodig is. Ook het onderstel is behoorlijk aangepast.

285/45 R30 rondom

Qua uiterlijkheden houdt SVE het verrassend simpel voor de moderne GMC Syclone. De auto is uiteraard zwart (net als het origineel) en voorzien van rode details. In vergelijking met het model van vorig jaar zijn de wielen nieuw. Voor modeljaar 2020 krijgt de nieuwe Syclone 20 inch gesmede velgen mee. Deze zijn voorzien van 285/45 R20 banden van Michelin, zowel achter als vóór. Uiteraard voor maximale tractie.

3 jaar garantie

Interesse? Dan zul je snel moeten zijn, want er worden er slechts 50 stuks van gebouwd. De prijzen zijn (nog) niet bekend, maar je krijgt wel 3 jaar garantie. Mocht je achter het net vissen, SVE zit te broeden op een ‘Typhoon‘-conversie op basis van de Chevrolet Blazer, een kleine SUV met 750 pk en dezelfde mechanische aanpassingen. Supercars zijn leuk, maar supercars pesten met een modale auto is nog véél leuker.