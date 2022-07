Aston Martin EV in 2025, maar op welk platform?

Aston Martin heeft hulp nodig bij het realiseren van hun eerste EV voor 2025, maar vanuit welke hoek die hulp komt is nog een raadsel.

De status van Aston Martin is momenteel een beetje lastig. Uiteraard kunnen we een merk dat de heerlijkste gentlemen’s racers bouwt alleen maar toejuichen, maar financieel lijkt het allemaal niet zo best te gaan voor de jongens uit Gaydon. Grote geldschieter Lawrence Stroll, papa van, is zijn best aan het doen om de boel weer financieel haalbaar te maken. Maar dan moet er ook geld in het laatje komen.

EV Aston Martin in 2025

Nou moet de Aston Martin DBX fungeren als melkkoe, maar er is meer op komst. Zo wil Aston Martin in 2025 een volledig elektrisch model op de markt brengen en daarna moet het hele wagenpark geëlektrificeerd worden. Maar eerst even over die EV. Want ook al heeft Aston Martin wat lijntjes uitstaan om met een ‘eigen’ EV platform te komen, die eerste EV in 2025 krijgt een andere basis. Welke basis is dat, wordt nog even in het midden gehouden.

Mercedes, Rimac of Lucid

Toch laat Stroll doorschijnen dat er wel wat potentiële dealtjes al op tafel liggen voor deze Aston Martin EV in 2025. Een logische partner zou zijn Mercedes. AMG levert hun V8-motoren aan voor de nieuwste generatie Astons met een V8, bovendien debuteert binnenkort het AMG.EA platform in de productieversie van de Vision AMG.

Ook al zijn ze niet zo happerig om hun platforms uit te lenen, Stroll denkt ook een dealtje te kunnen maken met Lucid. Dat merk heeft met hun Air een potente EV op de markt. Er schijnt een lijntje te zijn tussen Aston Martin en een Saudi Arabisch investeringsfonds, waar ook geldschieters van onder meer McLaren en Lucid bij zitten. Er is een link.

Ten slotte zegt Stroll dat voor de Aston Martin EV een basis van Rimac ook niet uit te sluiten is. Want die eerste EV wordt potentieel een dikke ‘halo car’ en dan is Rimac een goede speler om je sportautobatterijen vandaan te halen.

Verwacht trouwens niet dat de Aston Martin EV daarom niet onderscheidend wordt. “Een EV is meer dan batterijen en motoren. Er is werk aan de winkel.” Binnenkort dus hopelijk meer. (via Autocar)