Aston Martin DBX707 is belachelijk snel

De nieuwe Aston Martin DBX707 zal wel populair gaan worden op de Gramzzz.

De Aston Martin DBX is al een van de meest luxe en gaafste SUV’s in zijn klasse. Maar uiteraard kan er nog een schepje (of twee bovenop). Nu Aston Martin de vraag naar de gewone DBX onder controle heeft (dat model is enorm populair) komen ze met een familie-uitbreiding. Het is een uitbreiding naar boven in dit geval.

Wij kunnen in Nederland de V8 krijgen en in China is er ook een zes-in-lijn beschikbaar. Maar nu is er de Aston Martin DBX707 en dat is het absolute topmodel. Mocht je je afvragen: staat die 707 voor het aantal pk’s, kunnen we dat voor je bevestigen.

Aston Martin DBX707

Het was nog wel eventjes de vraag of Aston Martin de V8 ging kietelen of zijn eigen V12 erin ging lepelen. Welnu, we hebben het antwoord. De lakeien van Lance Stroll hebben de V8 eventjes onder handen genomen. Het blok is nu goed voor 707 pk en 900 Nm. Ter referentie, de standaard DBX heeft ‘slechts’ 510 pk en 700 Nm. Daarmee heeft Aston Martin nu de sterkste auto in zijn segment.

Ook een van de snelste, overigens. Van 0-100 km/u sprinten duurt namelijk slechts 3,2 seconden. In een SUV! Dat is belachelijk snel. De topsnelheid is ook bizar: 310 km/u met zo’n hoog gevaarte. Daarmee is de Aston Martin DBX707 sneller dan de Bentley Bentayga Speed.

Forse remmen

Uiteraard is het niet alleen de motor die is aangepakt. Het onderstel is helemaal herzien en er zijn zeer grote remschijven (420 mm voor, 390 mm achter) aanwezig met remklauwen met zes zuigers. Je kunt de Aston Martin DBX707 herkennen aan de vier uitlaten (in plaats van twee). Standaard is 22 inch gemonteerd, maar optioneel kun je er gesmede 23 inch patta’s onder laten schroeven.

Verder is er een grote achterspoiler en diffusor die zo onder de auto van Sebastian Vettel lijkt te komen. Optioneel kun je dit spoilerpakket in carbon krijgen op de Aston Martin DBX707. Uiteraard, scheelt toch weer een paar kilogram. Ook het interieur is lekker aangekleed, eventueel ook hier met een hoop carbon.

De Aston Martin DBX707 is in het voorjaar te bestellen, aldus Aston Martin. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend.