Mansory Aston Martin DBX is net te laat voor Halloween

Waarschuwing: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren door Aston Martin-liefhebbers.

Een SUV van een geliefd sportwagenmerk: het is vaak even wennen. Gelukkig viel het bij Aston Martin mee. De DBX lag namelijk niet onprettig op het netvlies. Helaas beging het designteam wel een flinke misser door de DBX een ducktail te geven. En dat is eigenlijk per definitie geen goed idee op een SUV.

Uiteraard denken ze daar bij Mansory heel anders over. Ze hebben zich nu vergrepen aan de DBX en het resultaat is afschrikwekkend. Wat heeft Mansory namelijk gedaan? Ze vonden het een goed idee om de DBX naast een ducktail twee (!) enorme spoilers te geven. We weten niet of we nu moeten lachen of moeten huilen.

De spoilers zijn niet de enige toevoeging van de tuner. De Mansory DBX heeft andere bumpers, extra brede wielkasten, een carbon motorkap, een splitter en een diffuser met centraal geplaatste uitlaten. De originele velgen hebben plaatsgemaakt voor Mansory’s eigen 24 inch sloffen. Net als de rest van de auto zijn die uitgevoerd in zwart met accenten in Limegreen. Mansory doet overigens niet meer aan normaal carbon, al het koolstofvezel wat je ziet is ‘forged carbon’.

Van het rijtje ‘Power, Beauty and Soul’ kunnen we de laatste twee gerust afstrepen, maar de power is wel toegenomen. Standaard levert de twinturbo V8 550 pk en 700 Nm koppel, maar daar heeft Mansory 800 pk en 1.000 Nm van kunnen maken. Dit hebben ze voor elkaar gekregen met een ander motormanagement, nieuwe turbo’s, een sportluchtfilter en een nieuw uitlaatsysteem. Het resultaat: een topsnelheid van 325 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 in 3,8 seconden.

Het fraaie interieur van de DBX is ook niet veilig gebleven voor Mansory. Ze hebben rijkelijk gestrooid met groene accenten. De bekleding is voorzien van een patroon dat op een overhemd van Wouter misschien nog net zou kunnen, maar in een Aston Martin-interieur compleet misplaatst is.

Gelukkig heeft Mansory zelf alle Aston Martin-logo’s al weggehaald, want deze creatie is de naam Aston Martin onwaardig. Laten we hopen dat DBX-eigenaren er ook zo over denken en hun auto lekker origineel houden.