Aston Martin hypercar krijgt Mercedes motor - Autoblog.nl

Ze moeten wel snel zijn met de nieuwe motor voor de nieuwe Aston Martin hypercar. Straks maken ze allemaal viercilinders, daar in Affalterbach.

Eigenlijk is het best vreemd. Het gaat weer ouderwets matig met Aston Martin. Ondanks een nieuwe SUV die het merk moet redden, zit het merk alsnog 32% in de min. Dat is op zich wel te verklaren. Met kleine aantallen zijn de fluctuaties nu eenmaal groter en Covid-19 hakte er lekker in bij Aston Martin.

Toch zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat komt mede door de nieuwe eigenaar Lawrence Stroll. De legende wil dat hij een Aston Martin wilde kopen en per ongeluk het gehele merk kocht.

Naast geld verdienen met Aston Martin is het natuurlijk een perfect uithangbord voor zijn Formule 1-team, waar (om sportieve redenen) zijn zoon Lance werknemer is.

Nieuwe deal

Lawrence is echter ook een buitengewoon gewiekste zakenman die zijn schaapjes al lang op het droge heeft. Nu is hij bezig om Aston erboven op te helpen. Onder zijn leiding hebben Mercedes en Aston Martin hun overeenkomst herzien. Mercedes neemt 20% van de aandelen in Aston Martin. In ruil daarvoor kunnen de Britten nog meer gebruik maken van motoren (ICE, EV en hybride) van Mercedes.

Aston Martin hypercar

Een van de dingen die gaat veranderen is dat de Valhalla een andere motor krijgt. Aanvankelijk zou deze (door Adrian Newey ontworpen) sportwagen een 3.0 V6 biturbo van Aston Martin-origine krijgen, gecombineerd met een elektrische motor. Die motoren worden dus geschrapt ten faveure van een motor van Mercedes (of AMG). Dit kan ook betekenen dat de Valhalla (deels) opnieuw ontworpen moet worden. Over vier maanden kunnen de klanten het nieuwe ontwerp zien.

DBX

Het is de bedoeling dat de nieuwe Valhalla in 2023 op de markt komt. Maar er staat meer in de planning. Een PHEV-versie van de DBX komt pas in 2024, laat Tobias Moers (voormalig AMG-chef) weten. Eerst komen er niet één, maar twee crossovers bij. Dit zijn afgeleiden van de DBX, dus wellicht een ‘coupé’ of versie met lange wielbasis.

Nog een Aston Martin hypercar

Het is de bedoeling dat 90% van de Aston Martins in 2030 geëlektrificeerd is. Dat is op dit moment bij geen enkel model het geval. De eerste geëlektrificeerde Aston Martin wordt de Valkyrie, die een elektromotor krijg van Rimac. Deze wordt (gelukkig) bijgestaan door een 6.5 V12 van Cosworth.

Via: Autocar.