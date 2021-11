Aston Martin kaapt aerodynamica-baas weg bij Mercedes

Zo’n doorbuigende achtervleugel, dat wil Aston Martin ook wel.

Het is fijn als de ingenieurs van een Formule 1-team topwerk afleveren, maar ze moeten ook weer niet té goed hun best doen. Dan krijg je namelijk een dominante auto en wordt de hele sport verpest. Ze moeten natuurlijk niet vergeten dat Formule 1 entertainment is.

Aan de dominantie van Mercedes leek eindelijk een einde te zijn gekomen dit seizoen, maar de ontknoping belooft toch nog bijzonder spannend te worden. Mercedes-kopstuk Eric Blandin wacht de uitkomst echter niet af. Hij stapt na ruim 10 jaar bij Mercedes gewerkt te hebben over naar Aston Martin. Niet per direct uiteraard, maar de deal is officieel beklonken.

“Wie is Eric Blandin?’ vraag je misschien. Hij is ‘Chief Aerodynamicist’, oftewel de aerodynamica-baas bij Mercedes. In die hoedanigheid is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de achtervleugel, om maar iets te noemen.

Blandin kwam in 2011 bij Mercedes en werd in 2017 gepromoveerd tot aerodynamica-baas. Hij heeft dus zijn steentje bijgedragen aan alle zeven wereldtitels die Mercedes de afgelopen jaren in de wacht heeft gesleept. Daarvoor was hij actief voor Ferrari en Red Bull, dus hij is gepokt en gemazeld.

Eric Blandin is dus dé man die je moet hebben voor de aerodynamica van je F1-auto. Dat zag ook Lawrence Stroll, die er nu dus in geslaagd is de beste man weg te kapen bij Mercedes. Waarschijnlijk heeft er ergens een tafel het flink moeten ontgelden toen Toto Wolff hiervan op de hoogte werd gebracht.

Aston Martin wist eerder óók al het hoofd van de aerodynamica bij Red Bull, Dan Fallow, te strikken als technisch directeur. Aan de aerodynamica zal het dus niet liggen, de komende jaren bij Aston Martin.