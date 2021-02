Nieuwe instapper Audi A6, prijzen PHEV bekend - Autoblog.nl

We zijn in een goede bui. Naast de nieuwe instapper van de Audi A6 range, hebben we ook de prijzen van de PHEV voor je!

Het huidige gamma van de Audi A6 is op dit moment een beetje Emmentaler. Gatenkaas, voor de mensen met lactose-allergie. Je kan ‘m krijgen als (hele dikke) hybride en met eenvoudige diesels. Een S6 is er niet (in Nederland) en daarboven zit meteen de RS6. Een normale, modaal gemotoriseerde A6 was er een paar minuten geleden nog niet.

Nieuwe instapper Audi A6

Daar is nu verandering in gekomen met de nieuw instapper van de Audi A6 range, de A6 40 TFSI. Onder de kap treffen we een 2.0 TFSI motor aan, die in dit geval goed is voor 204 pk en 320 Nm. De 40 TFSI heeft standaard een S Tronic-automaat met dubbele koppeling en zeven voorwaartse verzetten. Dankzij een 12V-generator zijn de verbruikswaarden relatief gunstig: 6.9 liter op 100 km moet mogelijk zijn volgende de WLTP. De topsnelheid bedraagt 240 km/u. De Audi A6 instapper kun je bestellen vanaf 62.290 euro. Ga je liever voor de Avant, dan ben je minimaal 65.690 euro kwijt.

A6 Avant 50 TFSI e

Daarnaast is er een nieuwe hybride versie, die min of meer tegelijkertijd met de nieuwe Audi A6 instapper bijkomt. Het gaat om de A6 50 Avant TFSI e, een plug-in hybride met 299 pk en 370 Nm. Deze versie kost 70.930 euro. Je leest er in dit Audi A6-artikel alles over.

Als laatste heeft Audi voor de 40 TFSI en 50 TFSI e een nieuwe uitvoering: de ‘S Edition’. Dan krijg je spulletjes als HD Matrix koplampen, stereo upgrade, virtual cockpit, elektrische stoelen en het S-Line pakket voor zowel interieur als exterieur met 19″ wielen en sportstoelen. De Audi A6 40 TFSI S Edition is er al vanaf 65.130 euro.

Vergelijking nieuwe instapper Audi A6 met concurrentie:

Uiteraard vergelijken we ook even de prijzen voor je. De Lexus ES300h is verreweg de goedkoopste, maar ook het traagst. Het is tevens de enige motor die je kunt krijgen. Tussen de Volvo S90 en de Duitsers zit een aardig gat, zeker als je meetelt dat de Volvo iets completer is en dat de opties goedkoper zijn.

De Duitse Drie zitten erg dicht bij elkaar. Het is een beetje afhankelijk welke opties je kiest wat het uiteindelijke bedrag gaat worden. De Jaguar is verreweg het duurst, maar heeft ook een aanzienlijk krachtigere motor.

Lexus ES 300h Comfort Line | 53.785 euro

Volvo S90 B4 Business Pro | 56.995 euro

BMW 520iA (G30) | 59.574 euro

Mercedes-Benz E200 (W213) | 61.735 euro

Audi A6 40 TFSI (C8) | 62.290 euro

Jaguar XF P250 S (X260) | 72.628 euro

Concurrentie A6 Avant 50 TFSI e quattro

De Audi A6 Avant 50 TFS e quattro vergelijken we even met hybride stationwagens. Ook hier zien we dat de Audi fractioneel duurder is dan zijn Duitse collega’s, maar het zit dicht bij elkaar. Zeker als je de uitrusting gelijk trekt.

De Audi heeft altijd vierwielaandrijving, de Mercedes E300e heeft altijd achterwielaandrijving. Bij BMW heb je de keuze. Ook hier is de Volvo iets goedkoper dan de Duitsers.

Volvo V90 T6 Recharge AWD Business Pro | 64.995 euro

BMW 530e Touring (G11) | 66.529 euro

Mercedes-Benz E300e Estate | 69.328 euro

BMW 530e xDrive Touring (G11) | 69.757 euro

Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro | 70.930 euro

Alle modellen zijn per direct samen te stellen in de Audi Configurator.