Atlantis Blue op een twaalfcilinder 7 Serie kan gewoon

Het ziet er erg fraai uit, zelfs. Je zou bijna wennen aan de grille.

Heel toevallig zag ondergetekende gisteren de compleet nieuwe 7 Serie. Nou ja, compleet nieuw, het model met de compleet over-the-top gestileerde grille. Eerlijk is eerlijk, het stond niet verkeerd. Nu was de 7 Serie in kwestie geheel zwart met ‘shadowline’, waardoor het geheel niet opviel.

Het is en beetje wennen en doet denken aan de facelift van de Audi A8 (D3) generatie in 2005, toen het merk overging op de ‘Single-Frame-Grille’. Toen sprak men er schande over, zo’n lelijke scheur op de voorkant van een auto. Tegenwoordig zijn we het gewend en vinden sommigen het zelfs fraai. Het heeft het merk Audi zeker geen windeieren gelegd en BMW heeft al aangegeven dat deze neus wel degelijk gewenst is, zij het niet in het discrete Noord-Europa.

Je kan natuurlijk ook voor een zeer opvallende kleur kiezen, om wat aandacht weg te halen bij die neus. Denk aan dit fraaie ‘Atlantis Blue’/. Het is een BMW Individual kleur en het staat verrassend goed. Het geeft de 7 Serie wat jeugdigheid. Het geheel is afgemaakt met het bekende Shadowline pakket. In dit geval zijn alle chromen en aluminium onderdelen uitgevoerd in hoogglans zwart.

De kleur is gedrapeerd over een M760Li xDrive, de sterkste variant met een biturbo V12 in het vooronder. Deze motor levert 577 pk en 850 Nm, waarmee je in 3,8 seconden op de 100 km/u zit. De topsnelheid van deze M760Li is 305 km/u. De kleur Atlantis Blue kun je overigens op elke BMW bestellen, op de 1 Serie en 2 Serie na, via het Individual programma.