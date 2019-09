Nico Rosberg gaat Taycan-record slopen voor Tesla

Dat zijn de echte Duitsers.

Normaliter is de week voor een grote autobeurs vrij oppervlakkig. De meeste merken weten hun nieuws en primeurs redelijk geheim te houden. Om ervoor te zorgen dat niet alles ondergesneeuwd wordt het ‘kleinere’ nieuws alvast getoond. Wat dat betreft is de onthulling van de Taycan een zeer welkome geweest. Het was meteen leuke publiciteit voor Tesla, want de nieuwe Taycan kun je niet anders vergelijken dan met de Tesla Model S. De auto’s hebben heel erg veel overeenkomsten. Zoals je in dit artikel kunt lezen, zijn er ook een paar verschillen. De Tesla is goedkoper, sneller en veel ruimer, maar de Porsche Taycan Turbo S moet sneller op de Nurburgring zijn.

Elon Musk gooide een knuppel in hoenderhok door te bevestigen dat de Model S gebruikt gaat worden om een snelle tijd neer te zetten op de Nordschleife. Echter, de voorbereidingen lijken niet al te soepel te verlopen. Volgens Ringridder Misha Charoudin is de Model S niet heel erg geschikt voor de Nordschleife, terwijl ze bij de Nordschleife er geen eens weet van hebben dat Tesla een bezoekje komt brengen.

Gek genoeg is het onderwerp wie de rondetijd gaat neerzetten (als dat al lukt) nog niet besproken. Er zijn voldoende Amerikanen die de Nordschleife uitstekend kunnen doen. Ook is het mogelijk om hulp in te huren op het circuit. Er zijn altijd wel coureurs te porren voor een leuke PR-actie. Iemand die PR goed begrijpt is Nico Rosberg. De Duitser werd slechts éénmaal wereldkampioen, nadat hij jarenlang in de meest dominante auto reed. Na zijn ternauwernood behaalde wereldkampioenschap werd hij vlogger, commentator en ‘Villeneuve-opvolger’.

We kunnen zeggen van Rosberg wat we willen, maar hij weet zich goed zichtbaar te houden. Zo heeft hij begrepen wat je kunt doen op het communicatiemedium ‘Twitter’. Aldaar bood hij zijn diensten aan:

give me a call if you need a decent driver to do the lap! — Nico Rosberg (@nico_rosberg) September 7, 2019

Je zou denken, zo’n grote onderneming heeft natuurlijk alles al in kannen en kruiken. Die hebben helemaal geen Local Hero nodig om succes te behalen. Maar wat blijkt, Musk vindt het wel een goed plan:

Thanks for offering! Sure, that would be great. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019

Kortom, verwacht binnenkort een Amerikaans feestje. Een Amerikaans partijtje, mogelijk gemaakt door een Duitser. Benieuwd of zijn fanbase in Duitsland nu wel zal groeien.