Koop de foutste Mercedes SLR van heel Europa

Er komen even wat Rob Geus superlatieven aan: man, man man. Hier word ik niet zo blij van. Kansloos, dit.

De Mercedes-Benz SLR heeft het nooit makkelijk gehad in zijn carrière. In tegenstelling tot zijn twee directe concurrenten in die tijd, de Porsche Carrera GT en de Ferrari Enzo, was de SLR (ondanks zijn McLaren-genen) niet een volbloed sportauto, maar het was ook geen relaxte cruiser.

Nog een probleempje was de productie. Ferrari maakte 399 exemplaren van de Enzo (plus eentje voor de Paus c.q. Zlatan) en Porsche deed het rustig aan met de Carrera GT. Mercedes wilde echter zoveel mogelijk SLR’s verkopen als mogelijk. Het laatste wat niet mee werkte, was het design. De SLR was gaaf, maar viel in de smaak bij mensen met meer geld dan smaak. Er stond dan ook een record-aantal tuners in de rij om de SLR aan te passen.

Zoals dit exemplaar dat perfect aangeeft wat je allemaal fout kunt doen aan een SLR McLaren. Alsof Willy König en Vittorio Strosek nooit gestopt zijn: veel te grote velgen, te opzichte velgen en natuurlijk een spoiler om de verminking compleet te maken. Ook in het interieur is deze vulgaire onzin toegepast. Zo zit je op heus krokodillenleer. Uiteraard is het two-tone leder en uiteraard is een van die kleuren rood. Mocht je je afvragen of ze ook de stijlen en de hemelbekleding hebben afgewerkt in krokodillen leer: ja, natuurlijk.

Op welke manier wil men niet zeggen, maar de motor is gekieteld naar 750 pk. Een vermogen dat je relatief eenvoudig kon ontdekken aan de 5.4 liter grote V8. Er is gelukkig wel goed nieuws, want van dit exemplaar is er slechts één gebouwd. Nog meer goed nieuws, het is lang niet de duurste SLR van Europa, integendeel. Er staan zat duurdere exemplaren te koop. Daarmee is dit ordainere apparaat een koopje, want de tuning alleen al heeft 230.00 euro gekocht. Wil je ook je eten van gisteren opnieuw bekijken? Check hier dan de advertentie!