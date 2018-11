Audi A3 8P & 8PA (2003 – 2012) – occasion video & aankoopadvies

De Audi A3 is misschien wel de belangrijkste auto die Audi ooit gemaakt heeft. De A3 8P was de tweede generatie, waarvan de toegankelijke driedeurs hatchback bijna niet aan te slepen was na zijn introductie.

Maar na anderhalf jaar op de markt te zijn geweest kwam er een vijfdeurs variant. Die was er van de eerste generatie ook, maar deze ‘Sportback’ was qua design een stuk aparter. De auto was langer en had wat stylingelementen van de Avant-modellen van het merk. En toen moesten de fabrieken helemaal in overdrive. De A3 was, zeker als Sportback een bestseller voor Audi.

De absolute snoepjes uit de reeks waren de S3 en de RS3 maar dat zijn auto’s die hun eigen set aandachtspunten hebben. Over de S3 hebben we al eens een video gemaakt, die je hier kunt bekijken. Er is ook nog een cabrio, maar ook die behandelen we om dezelfde reden niet in deze video.

De A3 kwam in de showrooms te staan in 2003 en kreeg in 2005 een facelift waarbij de single frame grill werd geïntroduceerd op de A3. In 2008 werd een tweede facelift doorgevoerd, in 2012 ging de A3 8P uit productie om opgevolgd te worden door de A3 8V.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl worden ongeveer 500 Audi A3’s van de 8P generatie aangeboden. De prijzen beginnen rond 1400 euro en lopen op tot 20.000 euro.

Pluspunten

Tijdloos ontwerp

Premium badge

Waardevast

Aandachtspunten

Motorisch

De koppeling van de handbak mag niet trillen bij het schakelen, als dat wel gebeurt is het dubbelmassavliegwiel waarschijnlijk aan vervanging toe.

De koppelingsplaten van de S-tronic versnellingsbak gaan in sommige gevallen niet meer dan 100.000 kilometer mee en zijn bijzonder prijzig om te vervangen.

De 2.0 TDI’s hebben vaker dan voorgeschreven een nieuwe distributieketting en kettingspanners nodig. Hanteer een interval van vier jaar of 100.000 kilometer.

DSG’s moeten soepel schakelen, zeker bij stadsverkeer en fileverkeer. Simuleer dit eventueel tijdens een proefrit.

De radiatoren willen nog wel eens lekken. Even goed checken of er genoeg koelvloeistof in het reservoir zit dus!

De ABS-pompen gaan soms kapot, met name op vroegere bouwjaren. Vervanging is een duur geintje.

De 1.4 TSI is berucht om problemen met de distributieketting.

De 3.2 V6 heeft ook distributiekettingen die op den duur kunnen oprekken en de motor in de soep kunnen laten draaien. Vervangen is prijzig, met name door de arbeidsuren.

De 1.8 en 2.0 TFSI lusten olie, met name van de vroege bouwjaren.

Met name omdat de Audi A3 8P inmiddels een beetje op leeftijd begint te raken, kunnen er nog wel eens problemen optreden met roetfilters op de diesels.

Sommige motoren vallen onder het dieselgate-schandaal.

Exterieur

De donkere metallic kleuren lijken wat gevoeliger voor krasjes en steenslag.

Interieur

Prop je dashboardkastje niet te vol want de scharnieren begeven het vrij snel.

Elektrisch

De aircopompen willen nog wel eens de geest geven. Vervangende exemplaren van Audi zijn best prijzig maar er is genoeg aanbod online voor goedkopere pompen die net zo goed werken.

