Dit zijn de prijzen van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan

Voor minder dan 50.000 euro rijd je in de nieuwe 3 Serie.

De officiële onthulling van de BMW 3 Serie is alweer bijna anderhalve maand geleden. In de tussentijd hebben de Beieren een aantal nieuwe uitvoeringen onthuld en de M Performance-goodies ter wereld gebracht. De autofabrikant blijft gezellig doorknallen, want vandaag is het alweer tijd voor de eerste prijzen van de nieuwe 3 Serie. De Dreier, die vanaf 9 maart bij de dealer staat, krijgt een instapprijs van 46.179 euro.

Voor dit bedrag kun je de minst krachtige diesel terug verwachten. Voor iets meer dan 45K euro’s geeft BMW je de 318d, waarvan de 2-liter viercilinder 150 pk en 320 Nm produceert. Betaal je 47.600 euro, dan krijg je in plaats van de handgeschakelde zesbak de welbekende achttraps Steptronic automaat. De magische grens van een halve ton wordt al overschreden bij de 320d, die tenminste 50.467 euro kost. Deze auto heeft dezelfde viercilinder als de 318d, maar hier produceert hij 190 pk en 400 Nm. Wederom is de automaat een mille duurder; om exact te zij betaal je 51.669 euro. Wil je daarbij ook nog vierwielaandrijving, dan moet je 55.965 euro afrekenen. De krachtigste diesel, de 330d, trekt 265 pk en 580 Nm uit zijn 3-liter zescilinder. Het model, dat standaard de achttrapsautomaat krijgt, kost tenminste 63.483 euro.

Het dieselaanbod is aanzienlijk groter dan het benzinegamma. Momenteel heeft BMW slechts twee benzineauto’s in de prijslijst staan. De 320i en 330i hebben beide dezelfde 2-liter viercilinder. De instapper levert 184 pk en 300 Nm, de krachtigere uitvoering heeft 258 pk en 400 Nm. De auto’s, die beide standaard de achttrapsautomaat krijgen, kosten respectievelijk 48.615 en 52.638 euro.

Wie nu al wil bestellen, heeft de keuze uit de 330i, 320d en 320d xDrive. In januari kan men de overige modellen bestellen. In een later stadium worden prijzen van de later aangekondigde uitvoeringen, zoals de 330e iPerformance en de M340i xDrive, aangekondigd.

