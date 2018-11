Rolls-Royce Cullinan: officieel de duurste SUV van Nederland

Had je iets anders verwacht?

Eigenlijk is het nog geheim, maar via de man met de lange regenjas hebben wij inmiddels vernomen wat de prijs is van de Rolls-Royce Cullinan. Zoals verwacht wordt de belachelijk luxe straatslee inderdaad de duurste SUV van Nederland. Momenteel is er geen auto op de markt die de Cullinan het vuur aan de schenen kan leggen. Met zijn instapprijs van 415.225 euro (incl. belastingen) is de Brit alleenheerser in het segment.

Het spreekt voor zich dat je voor dit bedrag een uitgebreid aangeklede SUV voor de deur krijgt. Rolls-Royce levert de auto maar met één aandrijflijn, maar omdat dit tegelijkertijd ook de enige configuratie is die er toe doet, is dit allesbehalve vervelend. De zeer capabele off-roader heeft onder zijn lange motorkap een 6,75-liter V12 met twee turbo’s liggen. Het pakket is in de praktijk goed voor 571 pk en 850 Nm. Middels een naadloze ZF8-transmissie schakelt de Cullinan door zijn versnellingen. Reken daarbij de vierwielsturing, zijn fenomenale onderstel (incl. ‘Magic Carpet Ride‘) en de hoge mate van luxe en u begrijpt dat ook de Cullinan door en door Rolls-Royce ademt.

Hoewel wij hadden verwacht dat de eerste SUV van de autofabrikant direct ook de duurste auto van zijn gamma zou worden, blijkt dit allerminst te kloppen. Sterker: met zijn prijskaartje van 415.225 euro is de Cullinan aanzienlijk goedkoper dan de nieuwe Rolls-Royce Phantom, die standaard geprijsd is op 545.000 euro. Uiteraard zal geen enkele klant van het merk daadwerkelijk eindigen bij deze prijs, want na het aanvinken van een handvol opties is de auto tienduizenden euro’s duurder. En dan hebben we het nog niet eens over de prijs van de Phantom EWB, die dankzij zijn langere wielbasis een prijskaartje heeft van 635.190 euro.

Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn om de prijs van je toekomstige Cullinan in de buurt van de Phantom (video) te krijgen, door met de optielijst te knutselen. Toch is het niet helemaal vreemd dat de SUV goedkoper is dan de Phantom. Het is misschien lastig te geloven, maar de SUV is wel degelijk kleiner. Waar de normale Phantom een wielbasis heeft van 3,55 meter, moet de Cullinan vertoeven met minder dan 3,30 meter. Dat is 25 centimeter aan beenruimte die je mist. Goed, qua hoofdruimte zit het met de Cullinan (1.835 mm hoog) natuurlijk wel snor, maar eigenlijk komt de Phantom (tenminste 1.646 mm hoog) ook niets te kort. Zelfs qua gewicht scheelt het weinig. De Phantom weegt slechts 100 kg minder dan de 2.660 kg wegende SUV. Voor de krachtbron hoef je de SUV ook niet te laten schieten, want hij heeft dezelfde V12 als het langwerpige spook. Wil je meer Rolls-Royce voor je geld, dan kun je dus overwegen de Cullinan aan te schaffen.

Mocht er nog bruikbare informatie verschijnen in het persbericht dat binnenkort de online zal worden gesmeten, dan updaten we dit bericht zo snel mogelijk.

