Audi e-tron met camouflage: maken of kraken?

Welke e-tron?

Hoe prijs je een elektrische Audi waar eigenlijk niemand meer van opkijkt op originele wijze aan? Het autobedrijf dat deze e-tron als demo gebruikt dacht er goed aan te doen door de auto te camoufleren. Is de lak ook meteen in bescherming genomen.

De vraag is of deze Audi door de beugel kan of dat dit soort wraps echt passé zijn. Wellicht een interessante auto voor de topmensen van defensie. De e-tron heeft 10.285 kilometer gelopen en is van maart dit jaar.

Wie af en toe een e-tron op de snelweg ziet rijden zal ongetwijfeld opmerken dat veel exemplaren zijn uitgerust met traditionele spiegels. Een dure optie zijn de cameraspiegels. Deze demo heeft ze wel en dat maakt deze Audi net even wat meer futuristisch.

Ben je de wrap zat dan kun je er deze natuurlijk aftrekken. Onderhuids is deze e-tron blauw van kleur. De nieuwprijs van de Audi betrof 113.629 euro. De elektrische auto, die een actieradius heeft van 400 kilometer, mag mee voor 109.850 euro.

Meer e-tron? Check onze rijtest met de elektrische Audi hier.