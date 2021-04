Officieel: Audi Q4 e-tron en Sportback - Autoblog.nl

De nieuwe elektrische Audi Q4 e-tron brengt je maximaal 520 kilometer ver en komt in twee smaakjes op de markt.

Ach, is ‘ie niet schattig? De Audi e-tron heeft er een klein elektrisch broertje bijgekregen. Een segment lager gaat deze nieuwe Audi Q4 e-tron opereren. De Duitse autofabrikant lanceert de EV in twee modelvarianten. Als gewone SUV en als Sportback met zo’n aflopende daklijn. Net als de Skoda Enyaq en de Volkswagen ID.4 staat deze Q4 e-tron op het MEB-platform van Volkswagen.

Audi Q4 e-tron Specificaties

De nieuwe Q4 e-tron is 4,58 meter lang. Daarmee is de elektrische auto ongeveer 9 centimeter korter in vergelijking met een Q5. Toch heb je meer beenruimte in deze Q4 in vergelijking met de Q5. Dat heeft te maken met het feit dat het MEB platform speciaal ontwikkeld is voor elektrische auto. Door het ontbreken van een verbrandingsmotor kunnen designers meer ruimte in het interieur maken. De wielbasis bedraagt 2,76 meter. Een ander grappig detail is dat je in elk deurpaneel een 1 liter drinkfles kunt opbergen.

Men brengt de elektrische auto in drie varianten op de markt. Het krachtigste topmodel heeft 299 pk. Met de Q4 40 e-tron kom je het verst.. Deze heeft een opgegeven actieradius van 520 kilometer. Opladen gaat met maximaal 125 kW. Dit resulteert in 130 kilometer bereik na zo’n 10 minuten laden. De versies met achterwielaandrijving mogen 1.000 kg trekken. De quattro uitvoeringen mogen maximaal 1.200 kg trekken. Deze modellen komen op de markt:

35 e-tron – 170 pk/ 310 Nm – 349 km actieradius

40 e-tron – 204 pk / 310 Nm – 520 km actieradius

50 e-tron quattro – 299 pk/ 460 Nm – 488 t/m 497 km actieradius

Audi zou Audi niet zijn als ze niet iets met de verlichting hebben gedaan. De koplampen krijgen vier door de bestuurder instelbare dagrijverlichting. Je kunt zo uit vier verschillende patroontjes kiezen. Tja, je moet iets verzinnen om origineel te blijven. Verder komt de Q4 e-tron met een augmented reality head up display. Daarmee kun je zo’n 10 meter in de verte kijken. Navigatiepijlen worden bijvoorbeeld voor je neus op de weg geprojecteerd. Zo kun je de ogen gericht houden op de weg. De bagageruimte achterin bedraagt 1.490 liter, of 1.460 liter in het geval van de Sportback.

Prijs en beschikbaarheid

En dan de prijzen. In eerste instantie komt de Q4 e-tron eerst als gewone SUV op de markt. De Sportback volgt later. In eerste instantie is het model verkrijgbaar als Launch Edition met de nodige extra’s. Onder andere een panoramadak, parkeerhulp plus, een warmtepomp, de achteruitrijcamera en adaptieve cruise control zijn inbegrepen. De prijzen zie je hieronder. Leveringen starten in juni.