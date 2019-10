Porsche: “toekomst wellicht zonder onze autoverkoop”

Kunnen we zonder?

Porsche is een bijzonder merk. Aan de ene kant is het een fabrikant voor de betere sportwagen van vandaag de dag. Aan de andere kant is het een bedrijf dat – met natuurlijk hulp van het moederbedrijf – hun kop boven water lijkt te houden. Dat doen ze door niet alleen sportwagens te maken, maar ook luxeauto’s (Cayenne, Panamera). Met zelfs een EV in het aanbod durft niemand meer te spreken over een merk wat alleen nog maar de liefhebber serveert. Of dat erg is? Vul zelf maar in.

Toch heeft Porsche een positie gevonden waarin het min of meer een enorm soepel lopend bedrijf is. Er worden veel Porsches verkocht en ook al zijn dat Macan’s en Panamera’s, die leggen geld in het laatje. Kortom: voor elk wat wils. Als het echter ligt aan het toekomstbeeld, ziet Porsche een toekomst waar autoverkoop niet meer de primaire focus van Porsche is. Er wordt nergens gezegd dat ze geheel gaan stoppen met auto’s verkopen, maar gezien de redenatie zou het niet eens onmogelijk zijn.

De uitleg komt van Lutz Meschke, de baas van IT en financiën bij Porsche. De simpele versie van het verhaal is dat Porsche niet voor eeuwig schreeuwende boxers en V8-motoren in hun auto’s kan leggen. Er moet ook geïnvesteerd worden in oplossingen voor de toekomst, met name het mobiliteitsprobleem in steden, en na een tijdje moet daar ook prioriteit op komen. Porsche kan daar immers klanten winnen. Als men minder auto’s koopt en meer ‘alternatieven voor nieuwe mobiliteit’ (met name oplossingen voor verkeer en infrastructuur), koopt men dus onder de streep ook minder Porsches.

Terwijl als Porsche hun focus zou leggen op die nieuwe mobiliteit, door startups en investeringen, men alsnog gebruik maakt van ‘Porsche-producten’. Maar dat hoeven dus geen auto’s te zijn. Porsche durft het dus aan om hun hele auto-heritage door de plee te spoelen als het de moderne mobiliteit ten goede komt.

Oké, dat is misschien wat kort door de bocht, want Meschke zegt wel dat ze willen proberen zo lang mogelijk een autofabrikant te blijven. En eveneens niet getreurd, één van de oplossingen die onder de ‘nieuwe mogelijkheden’ valt is gedeelde mobiliteit, waar Porsche nu al een handje van heeft. In het ergste geval wordt dat hun oplossing en betekent het dat je wél Porsche kunt rijden, maar niet kunt kopen. We wachten het af. (via Autocar)