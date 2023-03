Only in België: Audi zet bloemetje in de auto

Vergroening van het wagenpark is een hot item en Audi komt daarom met de Car Plant.

Elk merk is bezig met elektrische auto’s en gaat brandstofauto’s ermee vervangen. Niks bijzonders dus. Audi ook, maar het merk gaat zelfs verder. Het lanceert namelijk de ‘Car Plant’ in samenwerking met Daniel Ost. Dan denk jij natuurlijk: wie is die man? Ja, geen idee maar daar komen we verderop in dit stuk op terug. De Car Plant zal in België als eerste geïntroduceerd worden.

Vergroening

Geinig natuurlijk. Andere auto’s hadden dit al eerder, denk aan de Volkswagen Beetle. Maar dat waren vaak plastic nepplantjes, dat is hier niet het geval. Audi heeft voor de nieuwe Audi Q8 e-tron de plant ontwikkeld. Hier zitten wij blijkbaar allemaal op te wachten: Audi heeft namelijk een onderzoek gedaan onder 2.000 Belgen en daaruit blijkt dat 24% van de autobezitters wat meer natuur in hun auto willen.

Voor het maken van het concept werkte het bedrijf samen met de Belg Daniel Ost. Hij is klaarblijkelijk heel bekend en is dé internationale referentie op het vlak van planten en bloemen. Nou, goed om te weten!

Leefruimte

Tegenwoordig is de auto meer dan alleen een vervoersmiddel. We vertoeven er heel veel tijd in, dus moet het wel een beetje gezellig zijn. Dat doen we onder andere met hangers aan de spiegel, eigen vloermatten, geurtjes of religieuze symbolen zoals een kruisje. Soms zetten (of plakken) we zelfs een fotootje van onze geliefde ergens neer. Toch is het niet genoeg, we willen meer natuur in de auto. Zeker de jongere bestuurders onder de 35 jaar hebben hier behoefte aan, 43% voelt hier wel wat voor.

Uit een studie blijkt dat planten in onze omgeving veel voordelen hebben. De Royal Horticultural Society benadrukt de psychologische voordelen van groen. De planten maken ons vrolijker, verminderen het stressniveau en maken ons oplettender. Altijd goed als je aan het autorijden bent.

Audi Car Plant

En zie hier: de Car Plant. Het is een vetplantje, dat bestand moet zijn tegen de hoge temperaturen achter de autoruit. Het plantje groeit ook niet zo snel, anders belemmerd het zo snel je zicht op de weg. Dat is ook nou weer niet de bedoeling.

Je kunt kiezen uit verschillende soorten, onder andere of ze stekelig zijn of rond. Het potje past op een antislipmatje (in de vorm van de bekende Audi-ringen), zodat het niet door de voorruit vliegt. Ik weet het niet hoor, of het nou stijlvol is of niet. Het is best een groot ding.

Of de accessoire ook naar Nederland komt, dat is onbekend. Vraag is wel: zou jij hem plaatsen in je dikke Audi Q8?