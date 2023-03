Niemand kijkt meer naar F1-uitzending van Ziggo Sport

Kan snel gaan, maar echt niemand stemt meer af op Ziggo Sport voor de F1-uitzending.

En dat is best knap, want wij Nederlanders zijn helemaal gek op de Formule 1. Dat zijn we overigens nog niet zo lang, maar sinds Max Verstappen overwinningen boekt zijn we niet weg te slaan van de buis. Dat kijken deden we vooral bij Ziggo Sport, dat in het begin de zendgemachtigde was.

F1-uitzending Ziggo Sport

Ziggo heeft de rechten echter nu niet meer. Die heeft Viaplay weten te bemachtigen en dat loopt aardig. Sterker nog, dat loopt gewoon goed. Op dit moment hebben ze 1,2 miljoen abonnees. Dat zijn geen lullige aantallen!

Ziggo Sport kan dus nu niet meer rechtstreekse beelden uitzenden van de Grand Prix races. Auw, dat moet pijn doen nu we en masse zitten te kijken hoe Max Verstappen iedereen irriteert met zijn snelheden en racekunsten. Echter, Ziggo Sport heeft wel een sublicentie.

Sublicentie

Hiermee mogen ze na afloop van een race een samenvatting uitzenden. Tevens is er voor elke race een voorbeschouwing en een Race Café. Ze proberen er dus nog iets van te maken, maar dat lukt niet echt. Ik, als fan, heb er bijvoorbeeld nog nooit naar gekeken. Kan aan mij liggen, maar blijkbaar ben ik niet alleen.

Er kijken bijna geen mensen naar. Dat kunnen we zien aan de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek. Afgelopen weekend keken 114.000 mensen naar de nabeschouwing. De concurrent met ook een sublicentie, namelijk de NOS, trok 926.000 kijkers. Een heel groot verschil. Het Race Café met Rob Kamhues trok afgelopen vrijdagavond een magere 90.000 kijkers.

Dat moet wel pijn doen voor Ziggo Sport. Zeker omdat de ‘grote Formule 1 kenners ‘ Olav Mol en Jack Plooij er zitten. Toch hebben ze moeite om uitzendingen te maken waar meer dan 100.000 mensen naar kijken.

Moeten we nu concluderen dat Mol en kompanen vergaande glorie zijn of moeten we hun nog wat tijd geven om hun ‘swing’ weer te vinden?