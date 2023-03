Meest Rotterdamse Volvo C70 te koop!

010-ers opgelet, wij hebben de meest Rotterdamse Volvo C70 gevonden.

Rotterdammers zijn trotse mensen. Op hun stad, op hun voetbalclubje en op hun bruggen. Dat laten ze dan ook vrij luidruchtig weten. Echte Rotterdammers wonen in Rotterdam. En niet in Schiedam of Berkel en Rodenrijs, dat zijn nepperts. En wat doe je als echte 010-er als je je auto gaat verkopen? Juist, je pakt dé perfecte locatie erbij.

Meest Rotterdamse Volvo C70

Een Volvo C70 is een prettige auto om te zien, nog steeds. Best knap, want dit model komt uit 2006 en ziet er nog steeds mooi uit. Het is tevens een dikke versie, we hebben het namelijk over de 2.5 T5 Summun. Alles zit erop, van een automaat tot lederen bekleding. Van Xenon verlichting tot aan Dynaudio. Wat kan een mens nog meer wensen?

Nou, een cabrio. Lekker touren als het mooi weer is. Cruisen over de Meent en een milkshake halen bij de Mac op de Coolsingel. Dat kan zeker met deze auto. En als het dan toch slecht weer is, dan doe je de hardtop dicht. Ja toch, of niet dan?

De verkoper van de Volvo is vermoedelijk een echte Rotterdammert én trots op zijn stad. Hij is namelijk nogal creatief geweest met het maken van de foto’s.

Creatieve foto

Op de foto’s ziet de auto er keurig uit, maar ééntje springt eruit. En dat is de afbeelding die perfect uitgelijnd is met Brienenoordbrug. We hebben allemaal weleens over de imposante brug gereden. Als je naar Rotterdam komt rijden heb je een perfect uitzicht over de stad, altijd weer een goed gevoel als je bijna thuiskomt. Ik kom namelijk uit Schiedam, dan is het nog maar tien minuten rijden voordat ik thuis ben.

De afbeelding met op de achtergrond de brug is leuk gemaakt. Het lijkt net of de brug het dak van de Volvo is. Chapeau voor de verkoper! Of dit je doet aanzetten om de auto te kopen, die keuze is aan jou.

De aandachtspunten als je de auto zou willen kopen hebben we voor je op een rijtje gezet in het Volvo C70 aankoopadvies, you’re welcome. De C70 met 254.000 kilometer kan je op de kop tikken voor 9.900,- euro.