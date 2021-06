Volkswagen ID.3 nu met 553 km range (en dit kost 'ie) - Autoblog.nl

Volkswagen komt nu met de topversie van de ID.3, de Pro S, die een hele interessante prijs-actieradiusverhouding heeft.

Volkswagen had nog een belofte in te lossen. De ID.3 zou namelijk meer dan 550 km actieradius krijgen. De huidige topversie moet het nog doen met een WLTP-actieradius van 425 km. Nu is het dan zover: Volkswagen introduceert de versie met een grotere accu.

Deze versie heet de Pro S en krijgt het 77 kWh-accupakket dat we ook al kennen uit de ID.4. In de ID.4 Pro is dit accupakket goed voor 520 km aan actieradius, de ID.3 doet er nog een schepje bovenop. De ID.3 Pro S heeft een theoretische actieradius van 553 km. Dat is zeer netjes. Sterker nog: er zijn weinig EV’s met een grotere range. Zeker niet in deze prijsklasse. Maar daarover zo meteen meer.

Het vermogen van de Pro S is gelijk aan dat van de Pro. 204 pk’s dus. Qua uiterlijk is de Pro S te herkennen aan nieuwe 19 inch velgen. In deze topuitvoering krijg je verder onder meer standaard automatische airco, stuurverwarming en sfeerverlichting.

Wat kost dat alles? Dat kunnen we ook meteen melden. De Volkswagen ID.3 Pro S staat in de prijslijst voor €41.390. Dat is op de kop af €5.700 meer dan de Pro. De Pro S is wel goedkoper dan de 1ST Plus en Max, die het moeten doen met een 58 kWh-accupakket. Die zijn dus niet meer heel interessant.

Concurrentie

Als we naar de concurrentie kijken zien we dat Volkswagen met deze ID.3 Pro S een behoorlijk interessante aanbieding heeft. Zeker als je veel waarde hecht aan de actieradius. De range is namelijk flink groter dan de andere auto’s die je voor dit geld krijgt. Zelfs de Koreanen – waarbij je toch altijd waar voor je geld krijgt – moeten het hier afleggen.

Kia e-Niro 64 kWh (204 pk, 455 km range): €40.995

Volkswagen ID.3 Pro S (204 pk, 553 km range): €41.390

Hyundai Kona Electric (204 pk, 484 km range): €41.615

Tesla Model 3 Standard Range Plus (325 pk, 448 km range): €48.980

De nieuwe rangetopper van de Volkswagen ID.3 is nu samen te stellen in de configurator van Volkswagen.