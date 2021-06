Brabus Defender met 23" wieltjes is lekker fout - Autoblog.nl

Met de Brabus Defender moet je alleen iets voorzichter doen. Alleen zijn die steelies eigenlijk niet veel leuker?

Een van de meest gemodificeerde voertuigen van de afgelopen 10 jaar zijn naar alle waarschijnlijkheid de Porsche 964 en Land Rover Defender. Althans, als we het aantal verstuurde persberichten even snel tellen. Die 964’s zijn tegenwoordig bijna allemaal restomods (er blijft geen originele over op deze manier) en bij die Defenders moet je wel gaan tunen om er überhaupt mee te kunnen leven.

Er is inmiddels alweer sinds 2019 een nieuwe Defender. Uiteraard zijn er weer de nodige tuners en veredelaars die hier iets wat mooiers van (denken) te kunnen maken. Zo ook Startech. Mocht Startech je niets zeggen, dat is Brabus, maar dan voor andere merken. Startech levert ook onderdelen voor merken als Aston Martin, Jaguar en Land Rover. Leuk weetje: Startech begon van origine als Chrysler-tuner!

Brabus Defender

Speciaal voor mensen die niet van reservewielen achterop houden, heeft Startech een oplossing. Je kan ‘m eraf halen en voorzien door een nieuw achterstuk. Omdat Duitsers meer idolaat zijn fijn Britse auto’s dan Britten zelf, is er een grote Union Jack aangebracht. Mocht je denken: waar is dan een reserviewiel?





















Daar heeft Brabus een oplossing voor. Er is namelijk een setje Monostar E-velgen gemonteerd. Deze monoblocks meten 23 inch qua diameter. De breedte is 10,5J. Daaromheen liggen Yokohama-banden in de maat 305 23/35. Onze inschatting is dat er überhaupt geen lucht meer inzit, dus heb je geen reserveband nodig. Volgens Brabus zorgen ze voor een betere handling, samen met de verlagingsmodule voor de luchtvering. Daarmee staat de Startech Defender lager. Ook is het zwaartepunt aanzienlijk lager.

























Bodykit

Uiteraard krijg je veel meer. De gehele bodykit word door Brabus zelf gemaakt. De legende wil dat de Brabus onderdelen beter passen dan de originele. In de tijden dat ze Chryslers, Dodges en Jeeps aanpakten zal dat zeker het geval zijn. Of het je smaak is, is een tweede, maar het eindresultaat ziet er bijna fabrieks-af uit. Als je dan toch bezig bent, kun je er meteen voor kiezen om je Startech Defender opnieuw (deels) te spuiten in een kleur naar keuze.









Een ander puntje van verbetering voor de Defender is het interieur. Dat is bewust zoals als het is, overigens. Het is niet bijzonder luxe of luxueus. Daarvoor heeft Land Rover andere modellen als de Discovery en Range Rover in de showrooms staan. Mocht je per se een Defender willen én een hoogwaardig interieur, dan kun je bij Startech aankloppen. Zij kunnen het interieur helemaal naar wens aankleden. Prijzen zijn (nog) niet bekend, maar reken niet op een koopje.

Meer lezen? Dit is de complete historie van Brabus!