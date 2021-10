Audi RS3 (2022) rijtest: eindelijk driften!

We mogen driften van Audi met de nieuwe RS3. Echt waar, de achterwielen doen eindelijk echt mee.

Een hot hatches van Audi is een veilige keuze als het om rijden aankomt. Ze beschikken over vierwielaandrijving met een Haldex koppeling. Dat wil zeggen in de basis de meeste kracht naar de voorwielen en pas daarna gaat de achteras zich ermee bemoeien. Dit maakt de S3 en met name de RS3 ware sprintkanonnen. Voor op het circuit waren er leukere alternatieven.

Autofabrikanten hebben echter het magische driften uitgevonden. Ford was er al vroeg bij met de Focus RS. Mercedes-AMG wilde niet achterblijven met de A45. En nu doet Audi ook vrolijk mee als het gaat om de nieuwe RS3, wie zijn wij dan om dit niet uit te proberen in een rijtest? Het maakt de rijdynamiek voelbaar anders. Want met nog altijd 400 pk en 500 Nm (+ 20 Nm) koppel lijkt er op papier weinig nieuw in vergelijking met zijn voorganger.

Audi RS3 rijtest

De driftmodus, vergelijkbaar met de Volkswagen Golf 8 R, heet bij de RS3 ‘RS Torque Rear’. De auto kan het koppel daarmee variabel over de achterwielen verdelen. Het is echt een gimmick. Het volledig uitschakelen van de vooras is er niet bij. Episch gecontroleerd driften zoals bij een Mercedes-AMG E63 of een BMW M5 waarbij je van 4WD voor de volledige 100% naar 2WD kunt schakelen is er helaas niet bij. Simpelweg omdat de voorwielen zich er lichtelijk mee blijven bemoeien.

Een heerlijke vijfcilinder. 0-100 in 3,8 seconden en een topsnelheid van 290 km/u (optioneel met RS Dynamic pakket) maken de Audi RS3 desalniettemin een geweldige daily driver. Of dat nog een beetje lekker klinkt? Check daarvoor de Audi RS3 (2022) rijtest video!