Toyota 3TE25 is elektrisch mét achterwielaandirjving

Eindelijk een sportieve elektrische layout op deze Toyota 3TE25.

Toyota is een beetje traag als het aan komt op elektrische auto’s. Het is een koers die vooralsnog niet goed ijkt uit te pakken. Het merk begon in 1997 heel erg voortvarend met de Prius hybride. In de loop der tijd werden veel modellen langzamer maar zeker voorzien van een hybride-optie. Zelfs een compacte B-segment auto als de Toyota Yaris kun je als hybride bestellen.

Maar verder is het nogal stil rond elektrificatie. Er is een PHEV (op basis van de RAV4) en er komt nog een elektrische crossover aan. Maar dat is het dan wel. Toyota ziet namelijk nog heel erg veel potentie in waterstof. Maar voordat die techniek rijp is voor massaconsumptie, zal Toyota toch echt een paar elektrische auto’s op de markt moeten gaan brengen.

Professionele tak

Eentje daarvan is deze Toyota 3TE25. Deze is niet van de autodivisie van Toyota, maar van Toyota Industries. Dat is zeg maar de professionele tak van Toyota. Als je een heftruck nodig hebt, kun je bij hen terecht, bijvoorbeeld. Dus nog niet de bedrijfsauto-tak van Toyota (die vallen nog onder Toyota Automotive), maar echt de industrie-tak. De 3TE25 is dan ook niet ontworpen voor particuliere consumenten.

De Toyota 3TE25 is een elektrische tractor. Deze is specifiek bedoeld om te gebruiken op luchthavens. De komst van dit voertuig is niet helemaal ontoevallig. Alle vliegvelden in Japan moeten namelijk ernstig reduceren qua CO2-emissies. Met dit soort voertuigen in plaas van diesels kom je al een eind. Zeker omdat dit soort voertuigen niet heel erg hard gaan en veel korte afstandjes rijden. Dan is zo’n elektromotor een topoplossing.

Prestatie Toyota 3TE25

Qua prestaties hoef je je nergens zorgen om te maken. Deze Toyota 3TE25 heeft een topsnelheid van 25 hele kilometers per uur. Hoever je komt op een volle lading en hoe snel je op die beloofde 25 km/u zit, wordt dan helaas niet vermeld. Als je er eentje bestelt, krijg je standaard een multifunctioneel display én heuse LED-koplamp. Ook is er speciale functie voor de gordel te bestellen.

Als je de gordel om hebt, kun je aanspraak maken op het volle ‘vermogen’. Het apparaat is nu te bestellen bij Toyota Industry. Wat het apparaat kost, wordt niet vermeld. Wel dat er meer elektrische professionele voertuigen bij zullen komen.