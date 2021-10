Onopvallende Civic Type-R in het echt is incognito

De nieuwe onopvallende Civic Type-R zou je bijna incognito kunnen noemen.

De Honda Civic Type-R is niet de meest ‘makkelijke’ auto. In principe zou de hete Civic namelijk bij iedereen op de shortlist moeten staan. De Civic is betrouwbaar, ruim, praktisch en reuze handig. Daarbij is ‘ie nog lekker handzaam qua formaat. Het vermogen is stevig en de rijeigenschappen zijn fenomenaal. Het is niet alleen een zeer goed rijdende voorwielaandrijver, er zijn genoeg vier- en achterwielaandrijvers die minder episch rijden.

Ook is de auto niet eens zo heel erg krankzinnig duur. Ongeveer op het niveau van Seat en Renault. Een veel gehoorde klacht is dat men de auto lelijk vindt. De uitgaande Civic Type-R is absoluut geen muurbloempje. Sterker nog, in veel gevallen zou men kunnen zeggen dat de auto over-gestileerd is. Is dat erg? Wat ons betreft niet. Dat vonden we vroeger ook van de Escort RS Cosworth, Lancer Evo en Impreza STI. En die zijn uiteindelijk ook gewoon gaaf geworden.

Onopvallende Civic Type-R

Maar omdat de schoorsteen moet gaan roken bij Honda, gooit men het roer om. Dat deden de Japanners al met de reguliere Civic. Dat is nu gewoon een keurige auto geworden. De scherpe randjes zijn eraf. Autofotograaf @wolfssjrd kwam de onopvallende Civic Type-R tegen ‘in het wild’ om en nabij de Nürburgring.









Uiteraard schoot hij er een paar fijne platen van. We kunnen de auto goed bekijken. Natuurlijk zit de auto vol met camouflagemateriaal. Wel kunnen we al diverse kenmerkende details ontwaren. Denk aan de bijzondere uitlaat-layout (drie eindpijpen) en de spoiler. In beide gevallen zijn ze iets minder opvallend dan bij de vorige generatie.

Bescheiden

Honda had al een paar foto’s de wereld ingestuurd van de Civic Type-R in camouflage-pak. Maar op de foto’s lijkt de auto nog bescheidener te zijn. Sterker nog, als de auto op de af komt rijden, lijkt het niet eens een bijzondere auto te zijn, ondanks de camouflage!

Qua techniek is het smullen. Het is de laatste nieuwe verbrandingsmotor die Honda heeft ontwikkeld. De motorenleverancier van Max Verstappen gaat binnenkort over op enkel hybride of geheel elektrisch. Deze heeft nog een 2.0 VTEC Turbo met minimaal 310 pk.

Fotocredit: @wolffsjrd