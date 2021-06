Ferrari F8 Dogecoin betrapt door de smaakpolitie - Autoblog.nl

Deze Ferrari F8 heeft een wrap met een Dogecoin thema. Hier ga je gewoon iets van vinden.

Een wrap is lekker om te eten met verse ingrediënten, maar je kunt ook auto’s wrappen. Dan komt het aan op de persoonlijke smaak van de eigenaar. Soms met een zeer geslaagd resultaat. In andere gevallen is de keuze zo persoonlijk dat je er een vreemde nasmaak bij krijgt. Dat laatste gevoel komt naar boven bij deze Ferrari F8 Dogecoin.

Hoewel de koers van Dogecoin een flinke correctie heeft doorstaan, zijn er zat mensen geweest die er een leuk centje aan hebben overgehouden. Hoe meer risico je hebt genomen, hoe groter de potentiële winst (of verlies, dat kan natuurlijk ook). Zou de eigenaar van deze Ferrari F8 Tributo toevallig de auto hebben gekocht met Dogecoin? We zullen het nooit weten, maar de wrap op de supercar is in elk geval opmerkelijk.

De auto werd gespot in Miami, Florida en foto’s van de Ferrari verschenen op Reddit. Niet geheel toevallig, want er vond een crypto conferentie plaats in de stad op het moment dat de Ferrari werd gespot. En natuurlijk heeft iedereen hier een mening over. Is het niet de thema van de auto, dan is het wel het ontwerp van de wrap. Maar we geven het voordeel van de twijfel aan de eigenaar. Misschien mocht de zoon of dochter van drie jaar oud het design maken.