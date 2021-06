Koop het ultieme drietal BMW M3 E46 op Marktplaats - Autoblog.nl

Een verkoper op Marktplaats bundelt drie keer BMW M3 E46 in één hebberigmakende deal. Maakt het drietal jou ook hebberig?

Of de BMW M3 van de E46-generatie de beste M3 is, dat moet je zelf bepalen. Wel worden ze tegenwoordig voor veel verkocht. Helemaal nette exemplaren en speciaaltjes, zoals de CSL.

Duur

Maar als je ‘een E46 M3’ te koop vindt voor 150.000 euro, zonder CSL-perikelen? Dat is wel aan de hoge kant. Dan lees je dat het om een tracktool gaat en er dus een aardig kapitaal is geïnvesteerd om de auto raceklaar te maken. Opnieuw, prima, maar is ‘ie dan 150.000 euro waard? Nee, die prijs is te danken aan het feit dat we niet met één, niet met twee maar met drie(!) E46’s in één bundel te maken hebben.

Coupe

Laten we eens beginnen met de eerste uit het drietal exemplaren van de BMW M3 E46. De klassieker, de naturel. Een gewone E46 M3 Coupé uit 2003. Met de originele velgen en de lekkere neutrale tint Titanium Silver als lakkleur. Het interieur is zwart en ook mechanisch is er niks aan veranderd: de S54B32 levert dus ‘gewoon’ 343 pk. De ultieme klassieke BMW M3 E46 en de meest normale in dit drietal. De Coupe heeft 121.394 km gelopen en is gekoppeld aan een handbak.

Cabrio

De tweede uit het BMW M3 E46 drietal is een E46 Cabriolet. Dat is de enige andere carrosserievorm die de E46 M3 meekreeg. Ook deze is precies samengesteld zoals dat in de folder gedaan zou worden, met één twist: een tweekleurig lederen interieur in rood en zwart. Ook hier is niks gedaan met de motor en de auto is volledig origineel. De kilometerstand is lekker laag: 103.487 kilometers.

Circuit

De laatste is de meest bijzondere. Tenminste, de minst normale. Een M3 die compleet omgebouwd is als circuitwagen. Het is dus geen M3 GTR raceauto, maar een auto die zijn leven ooit begon als E46 M3 Coupe en nu enkel het circuit op mag. Van buiten zie je dat onder meer aan de splitter, voorbumper, velgen, de grote spoiler en talloze andere kleine details. Van binnen is het overduidelijk: alles is gestript, behalve het dashboard. Een raceversnellingsbak, racestuur, kuipstoel, rolkooi en alles zit erop. De ideale auto voor hoeken op het circuit.

Hele set

Goed, dit drietal wat de verkopende partij de ultieme combinatie BMW M3 E46 noemt, is dus in één klap te koop voor 150.000 euro. Het wordt verkocht als alles wat je nodig hebt op BMW M3 E46 gebied. De coupé om dagelijks te gebruiken, de cabriolet bij mooi weer en de raceversie voor circuitdagen. Je koopt dus niet drie auto’s, je koopt één auto in drie ideale gedaantes. Is dat jou 150.000 euro waard? Dan kun je dit drietal BMW M3 E46 kopen op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!