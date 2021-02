Audi RS3 tuningshok gaat in vlammen op - Autoblog.nl

Deze dikke Audi RS3 heeft een naam voor zichzelf gemaakt op de socials. Helaas is het nu over met de pret. Het opgepompte tuningshok ging namelijk in vlammen op.

Op de redactie blijft ons het Coronavirus gelukkig redelijk bespaard voorlopig *knock on wood*. Maar een ander virus grijpt er wel wild om zich heen. Dat virus heet het tuningsvirus. In navolging van de onvolprezen @martijngizmo, doet inmiddels bijna iedereen verwoede pogingen om meer uit hun auto’s te halen dan de fabriek er ooit instopte. Nou ja, bijna iedereen dan. U begrijpt dat uw trouwe dinosaurus @jaapiyo niet zoveel op heeft met anabolenkuurtjes. Ik houd het liever OEM+ of helemaal natty, net als in de gym.

Wat daarbij meespeelt, naast het feit dat ik een aartsconservatieve autopurist ben, is toch het idee dat er niet zoiets is als een free lunch. De pioniers die met anabolen steroïden aan de slag gingen, dachten aanvankelijk ook het magische elixer van de eeuwige jeugd gevonden te hebben. Daarna gingen ze echter allemaal vroeg dood aan een hartaanval. Zoals Johan Cruyff al zei: elk voordeel heb zijn nadeel.

Misschien geldt daarbij ook wel hoe groter het voordeel, hoe groter het nadeel. Zo gold deze Audi RS3 sedan van Eventuri als ‘de snelste RS3 van het Verenigd Koninkrijk’. Geen heel vreemde claim gezien de circa 800 tot 850 pk onder de kap. Op jijbuis won de auto, nadat problemen met de versnellingsbak opgelost waren, een sprintje van een nieuwe Porsche 911 Turbo S en een tot 1.000 pk opgepompte F90 M5.

Gelukkig hebben we de beelden nog, want inmiddels is de unit met gesmede motor een smeulend hoopje oud ijzer. Opvallend genoeg deelt de tuner zelf het trieste bericht op Instagram, inclusief wijze les voor tuningsliefhebbers:

Yesterday was a sad day for us as we lost our RS3. Whilst on a video shoot with @imran.evolve and @officially_gassed something in the engine bay caught fire. It happened very quickly and nothing could be done. Luckily no one was hurt which is the main thing.



This car was our favourite build and was also used by @bilal.eventuri to develop the stage 3 intake which has become one of our iconic designs. A lot of love went into this car and it achieved a lot. From taking the crown at @carwow to becoming the fastest RS3 at @vmax200 and even laying down a 9.7s quarter on street tyres in a low boost setting. There was a lot more potential in this build.



We are thankful no one was hurt and that this didn’t happen at a high speed event. We will move on and come back stronger – next time a fire suppression system will be installed first. We also urge anyone with high power builds to invest in a fire suppression system. It would have saved the car.



Big thanks to the emergency services for coming quickly to put the fire out. #rs3 #comebackstronger #keepmovingforward

Eventuri, investeert sinds kort ook in brandblussers