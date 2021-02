Is dit de nieuwe blubberdikke Porsche van Lewis Hamilton? - Autoblog.nl

Lewis Hamilton staat niet meer onder contract bij Mercedes, dus kan hij nu eindelijk met goed fatsoen een blubberdikke Porsche kopen.

Lewis Hamilton laat Toto Wolff en Ola Kållenius kennelijk nog even zweten voordat hij zijn nieuwe contract tekent. Afgelopen week deed het hardnekkige gerucht de ronde dat er een akkoord op tafel ligt, inclusief ‘Verstappen-clausule’. Die laatste zou het Mercedes beletten om Verstappen naast Hamilton in een auto van het team te zetten. Belangrijk voor Lewis, want ondanks dat hij vaakt roept meer concurrentie te willen, weet hij natuurlijk dat onze Max hem snoeihard de oren zou wassen. Dat zou zijn zeven titels dan ernstig relativeren en dat wil LH44 uiteraard stiekem helemaal niet. Enfin, alle geruchten ten spijt is de deal inmiddels nog steeds niet aangekondigd.

Lala Land

Terwijl dit alles speelt, is de meest succesvolle F1 coureur ooit neergestreken in zijn geliefde Los Angeles om even tot rust te komen. Volgens kwaliteitspublicatie The Daily Mail vertoefde hij daar onlangs nog in een hotel met een model. Het zou gaan om Grace Lindley. Maar Lewis ontplooit ook nog andere rustgevende activiteiten, zoals shoppen voor nieuwe juwelen in…een blubberdikke Porsche Taycan Turbo S. Via Twitter zijn namelijk onderstaande foto’s het web opgeslingerd.

Já viram o novo carro do Lewis?



Pois bem, é o novo Porsche Taycan Turbo S (apesar de ser elétrico, leva esse nome).



O modelo elétrico alemão possui 761HP e vai de 0-100 Km/h em 2,8s.



Como Hamilton é entusiasta dos elétricos, nada mais que justo ter um!



📸: @LH44updates pic.twitter.com/5Ft9MabTXo — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44News) February 6, 2021

Juwelen

De papa-paparazzi melden dat Lil’ Lewis na de drie uur durende retail therapy bij XIV Karats Ltd in Beverly Hills met zijn verse Jordans in de elektrische Taycan stapte. Het is op dit moment onbekend of de auto van LH44 is, of dat Lewis de auto even tijdelijk geregeld heeft. Maar de keuze voor het kroonjuweel van VAG’s EV-wende maakt wel sense.

Milieuridder

We weten immers dat Hamilton groot fan van auto’s is, getuige zijn donkerrode LaFerrari, witte LaFerrari Aperta, paarse Pagani Zonda LH, blauwe AC Cobra en de Porsche Carrera GT waarmee vader Anthony crashte. Tegenwoordig is Hamilton echter niet alleen geridderd maar ook een milieuridder. Tel één plus één op en je komt al snel uit op een Taycan. Zou Ola geneigd zijn er nu nog een miljoentje of twee per jaar af te doen? Of doet Lewis slechts even een benchmark-test voor de aanstormende EQS in zijn garage?