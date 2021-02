Duurste 9-3 Viggen van NL is ideale wintercabrio! - Autoblog.nl

Met de duurste 9-3 Viggen van Nederland kun je lekker door de sneeuw ploegen.

Zoals jullie kunnen zien is het mooi weer buiten. Het sneeuwt lekker en de temperaturen zijn heerlijk laag. We gaan nu niet bakkeleien over winterbanden of je ze wel of niet nodig hebt. Alleen als je gaat rijden is het wel handig, toch? Maar hoe kun je de komende dagen lekker genieten van het weer?

Simpel, koop de gaafste wintercabrio die je kunt vinden. In dit geval is dat de Saab 9-3 Cabrio Viggen. Het is een van de minst begrepen auto’s. De Saab 9-3 Viggen. Het idee van de auto was op zich vrij vermakelijk. Pak de dikke viercilinder uit de Saab 9-5 Aero en lepel deze in de kleinere Saab 9-3.

Er was was al een Saab 9-3 Aero (deze had een 2.0T-motor) dus mocht Saab een overtreffende trap bedenken. Er werd gekozen voor de naam ‘Viggen’, net zoals de straaljagers die Saab bouwt. In het geval van deze duurste Saab 9-3 Viggen van Nederland is dat een vrij logische keuze, als je hard genoeg gaat, heb je het gevoel op te stijgen. De Saab 9-3 Viggen in Cabriolet combineerde torque-steer met een vrij zware en slappe koets. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van een BMW M3 Coupé.

Dit exemplaar roept bij ondergetekende warme gevoelens op. Het is namelijk de auto geweest van mijn oude heer, die altijd een fervent Saab-fan (en rijder) is geweest. De huidige eigenaar heeft de 9-3 Viggen nu 8 jaar gehad, wat betekent dat ik de vorige eigenaar van deze auto dus gewoon ken! Met de 16-HSH-7 (Hele Snelle Huifkar, gniffel) kon je altijd anderen verassen. Een Alfa 156 GTA kon je gewoon achter je laten op e snelweg.

Op de Autobahn kon je met hartelust spelen met BMW’s 545i en Porsches Cayenne S. Mijn pa achter het stuur, ik mijn handen aan het dak, dat fungeerde als een soort remparachute. Als je aan het dak ging hangen, was de auto zo’n 8 decibel stiller en 10 km/u sneller. De kracht van de auto: tussen de 80 en 180 km/u is de tussenacceleratie bizar. Dankzij een hoog koppel en korte bakverhoudingen accelereert de auto met een groot gemak.

Op dit moment staat de 9-3 Viggen Cabrio dus te koop op Marktplaats. In de tussentijd heeft de auto 186.000 km gelopen. Uit ervaring kan ik zeggen dt de stoelverwarming op de auto één geweldige stand kant: Hete Billen Plus. Ook zijn de sportzetels extreem comfortabel en waarom zijn niet alle viercilinders zo soepel en trillingsvrij als deze Saab 9-3 Viggen? Kortom, de Saab 9-3 Viggen Cabriolet koppelt een paar grote na- en voordelen aan elkaar. Het is zo’n auto die je een enorm warm hart toedraagt.

