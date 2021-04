Audi RS6 Woody stationwagon is pure hommage - Autoblog.nl

Opvallen doe je met de Audi RS6 Woody panel wagon.

Het leuke van een ‘sleeper’ is dat je een enorm snelle auto hebt, zonder dat het opvalt. Als je het concept van de Audi RS6 omschrijft, zou je kunnen aannemen dat het een sleeper-esque auto is. Alleen voor hen die het weten, is het geen verrassing.

Maar dat verkoopt nu eenmaal niet, dus is de Audi RS6 bijzonder opvallend. Iedereen ziet dat het een monsterlijk snel apparaat is. De wiekasten zijn breder dan jaren ’80 schoudervullingen. De grille is zo groot dat ze er in Utrecht 750 euro per maand huur voor kunnen vragen. Maar hey, je kan dan opvallende karakter juist ook omarmen. Waarom bescheiden doen als je een onbescheiden bedrag op een stationwagon stukslaat?

Audi RS6 Woody

Dat heeft de eigenaar van deze Audi RS6 Woody (niet te verwarren met de populaire Autoblog-reaguurder (@w0od0y) gedacht. Hij was een van de eerste in de VS die weg kon rijden met de nieuwe Audi RS6. Die auto is in de VS een zeer Hot Item, daar het voor het eerst is dat ze daar een RS6 stationwagon kunnen kopen (de C5 was in 2003-2004 heel even leverbaar in sedan-vorm).

In dit geval is er gekozen voor een heuse hommage met deze Audi RS6 Woody. Voordat de minivan het nationale viriliteitssymbool op wielen was, was de stationwagon de familieauto bij uitstek in Amerika. In de film National Lampoon’s Vacation rijdt Chevy Chase met de familie door Walley World. De auto die ze ervoor gebruiken is een Ford LTD Country Squire Wagon. In de film is deze omgebouwd tot de Wagon Queen Family Truckster. Wellicht dat de film aan je voorbij is gegaan, maar zoals je ziet is het een opvallende verschijning.

Family Truckster

De Audi RS6 Woody Stationwagon voorzien van een eveneens groene lak (zij het iets feller), zwarte wielen en de bekende houten panelen. Een geinig detail is de badge met ‘Family Truckster’ erop en ‘4 litre Twin Turbocharged’, doelend op de V8 in het vooronder van de auto. In gevallen waren die panelen overigens al lang niet meer van hout, maar tot in de jaren ’90 werd de klassieke design-feature toegepast op Amerikaanse familieauto’s.