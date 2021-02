Deze Audi RS6 is één groot vraagteken - Autoblog.nl

Als je een bod uitbrengt op dit exemplaar moet je wel heel graag een RS6 willen.

Ben je op zoek naar een Audi RS6 C6 die in topconditie verkeert en een sluitende onderhoudshistorie heeft? Dan hebben we hier de auto voor je die vooral niet moet hebben. Bij Domeinen Roerende Zaken – beter bekend als Domeinen – is namelijk een Audi RS6 opgedoken die weinig vertrouwen inboezemt.

Nu is een auto kopen bij Domeinen sowieso al iets voor mensen die van gokken houden. Even een proefritje maken is er namelijk niet bij en bij Domeinen kijken ze ook nergens naar. Zelfs de auto bezichtigen kan tegenwoordig niet, in verband met corona. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke redenen dat de auto bij Domeinen terechtgekomen is.

Ondanks dat alles kunnen er uiteraard auto’s tussen zitten waar gewoon goed voor gezorgd is. De Audi RS6 die nu bij Domeinen staat is duidelijk niet zo’n auto. Bij het zien van de foto’s valt al snel op dat er een paar dingen niet kloppen. De deurgreep van het linkerportier en de tankklep zijn bijvoorbeeld nergens te bekennen. Ook zit er een stuk sierlijst los en hangt het dashboardkastje op half zeven. Deze RS6 heeft dus duidelijk een schimmig verleden.



















Bij het lezen van het beschrijving wordt het er niet veel beter op. Op een sleutel of een kentekenbewijs hoef je namelijk niet te rekenen. De kilometerstand is ook een vraagteken. Achter de kentekenplaat van Domeinen schuilt overigens wel een echt kenteken. Een Zwitsers kenteken, om precies te zijn. Nu is dat doorgaans geen slechte zaak, maar uitzonderingen bevestigen de regel.

Mocht er nu iemand zijn die echt héél graag een RS6 wil met een V10 en niet bang is voor onaangename verrassingen: de auto is te bekijken op de site van Domeinen.