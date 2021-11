YES! Er komt een elektrische Audi RS6

Een elektrische Audi RS6 klinkt als muziek in de oren!

In de gehele transitie van verbrandingsmotoren naar EV’s (of andere alternatieve aandrijflijnen) hebben sommige merken het makkelijker dan andere. BMW was er relatief vroeg bij met de i3, maar stopte vervolgens met het ontwikkelen. De BMW iX is bijzonder, maar niet een typische BMW. Geen zes-in-lijn, geen achterwielaandrijving, geen lichtvoetige handling en geen ingetogen styling. Het zal ongetwijfeld een succes worden, dus BMW weet waar het mee bezig is.

Voor Audi is het juist precies andersom. Vanwege de layout met motoren voor de vooras, voorwielaandrijving en effectieve doch niet involverende handling was dat merk meer geschikt voor mensen die op safe spelen.

Elektrische Audi RS6

Bij Audi zal de overstap naar puur elektrische auto’s een minder grote cultuurschok zijn. Sterker nog, dankzij de superieure gewichtsverdeling én positionering van de motoren worden Audi’s waarschijnlijk leuker om te rijden. De Audi RS e-tron GT bevestigt dat.

Maar dat is een bijzonder krappe auto, zeker voor het geld. Audi staat bekend om zijn stationwagons met veel power en gelukkig komt die ook als EV! De Audi RS6 e-tron Avant is op dit moment in ontwikkeling. Voor wie verliefd is op de versie met V8, treur niet. Die blijft voorlopig nog even in productie.

PPE-platform

De nieuwe elektrische Audi RS6 zal geen RS6 zijn met elektromotoren. De auto zal gebouwd worden op basis van de Audi A6 e-tron, maar dan met meer vermogen, meer koppel en een lang doorlopende daklijn. De auto zal staan op het PPE-platform dat enkel en alleen bedoeld is voor elektrische auto’s. Dit platform staat een niveau hoger in de rangorde dan het MEB-platform. Dingen als torque-vectoring, vierwielbesturing en luchtvering zijn mogelijk op het PPE-platform.

Qua specificaties is het nog een beetje koffiedik kijken, maar reken op minimaal twee elektromotoren, een 800V-systeem en een 100 kWh-accupakket. Op veel plaatsen zal de Audi RS6 e-tron aanzienlijk duurder zijn dan de RS6 op benzine. In Nederland betaal je een flinke CO2-taks die je uiteraard bij de elektrische RS6 niet zal hebben. Dus wellicht dat de EV-versie in ons landje een stukje goedkoper is.

Via: Autocar.