Audi S3 MTM Clubsport is bizar gaaf bommetje

Compleet over de top en misschien daarom juist zo gaaf. De Audi S3 door MTM omgetoverd tot een Clubsport.

Dit gaat veel verder dan een leuk kleurtje in combinatie met motortuning. MTM heeft er serieus werk van gemaakt om van de Audi S3 een echte Clubsport te maken. Daar zijn ze in geslaagd, want kijk zelf maar. Kosten noch moeite werden bespaard om de Duitse hot hatch om te toveren tot iets bijzonders.

De S3 is uitgevoerd in de kleur Python Yellow met groene accenten. Achterop zit een carbon spoiler. Hetzelfde lichtgewicht materiaal is aan de voorzijde te vinden, namelijk met de toevoeging van een splitter. Verder is er gekozen voor een setje 19 inch Bimoto velgen.

Het echte Clubsport aspect van de Audi S3 MTM zie je terug in het interieur. De binnenzijde is voor een deel gestript en er is een rolkooi geïnstalleerd. De S3 is een tweezitter geworden, met twee fraaie Recaro Podium en van carbon gemaakte kuipstoelen.

Voor de 2.0 TFSI heeft MTM meerdere pakketen. Met stage 1 naar de 310 pk sterke S3 naar 360 pk en met Stage 2 schrijft MTM 380 pk voor de Audi. Stage 3 is volgens MTM goed voor 430 pk. Dat laatste in combinatie met het Clubsport pakket van MTM maakt deze Audi S3 een bommetje om mee te spelen. Dat is ook precies wat Auditography heeft gedaan. Naast het maken van puike foto’s maakten ze ook een video.