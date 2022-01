BMW bepaalt of jij een M760i xDrive Final V12 mag kopen

Met de M760i xDrive Final V12 wil BMW waardig afscheid nemen van de twaalfcilinder. En de manier waarop is best bijzonder.

Aan alles komt een einde. Ook aan benzine slurpende twaalfcilinders. Jammer, want het zijn doorgaans machtige blokken met imposante prestaties. Mercedes nam met de S65 AMG Final Edition een tijdje terug al een waardig afscheid van de twaalfpitter. BMW doet nu iets vergelijkbaars met de M760i xDrive.

Voor de Amerikaanse markt heeft BMW de M760i xDrive Final V12 aangekondigd. Een zeer gelimiteerde reeks van slechts 12 exemplaren rollen nog dit jaar van de band. In juni 2022 is het dan echt voorbij. Dan rolt de laatste BMW met een V12 van de productieband. Het feit dat er maar 12 stuks komen van het uitzwaaimodel geeft het al een beetje aan: de twaalfcilinder is op zijn retour. Leuk feitje: Mercedes maakte 130 exemplaren van de S65 AMG Final Edition.

De BMW M760i xDrive Final V12 komt van de hand van Individual. Klanten kunnen uit een reeks bijzondere kleuren kiezen. Het model is te herkennen aan onder andere 760M 20-inch velgen en unieke badges. Het blijft nog even een geheim hoe de finale editie er uiteindelijk uit komt te zien. Wel is duidelijk dat klanten uit acht verschillende exterieurkleuren kunnen kiezen.

BMW kiest klanten uit

Over klanten gesproken. Daar heeft BMW iets bijzonders voor bedacht. Niet iedereen kan zomaar de dealer opbellen en zeggen dat ze de BMW M760i xDrive Final V12 willen bestellen. BMW gaat zelf klanten in Amerika benaderen en vragen of ze interesse hebben in de zeer gelimiteerde auto. Het gaat hier om klanten met een trouwe geschiedenis van de BMW 7 Serie V12. Mensen die al meerdere exemplaren, vermoedelijk zo door de jaren en generaties heen, hebben gekocht. De echte liefhebber dus. Het is een mooi eerbetoon van BMW aan loyale klanten.