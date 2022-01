De meest geïmporteerde occasions van 2021

Welke auto’s kwamen via import het vaakst de grens over naar Nederland in 2021? De cijfers zijn bekend!

Import is heter dan ooit. Dat komt mede doordat nieuwe auto’s nauwelijks geleverd kunnen worden door de chiptekorten. Waar merkdealers voorheen liever het importeren van occasions vermeden, is dit nu de gewoonste zaak van de wereld. Ga maar naar een merkdealer en bekijk de occasionvoorraad. De K-, L- en N-kentekens op oudere auto’s vliegen je om de oren. Dealers kopen deze auto’s vaak in bij collega merkdealers in onder andere Duitsland en Frankrijk.

Import 2021

En dat brengt ons bij de importcijfers van 2021. Afgelopen jaar was goed voor een record. Niet eerder kwamen er zoveel import auto’s het land binnen als in 2021. Het gaat hier om 294.119 gebruikte personenauto’s om precies te zijn. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC. Een stijging van bijna 36 procent in vergelijking met 2020. Toen kwamen 216.629 importoccasions naar Nederland. Er werden vorig jaar bijna meer gebruikte auto’s geïmporteerd dan nieuwe auto’s verkocht (circa 323.000).

Brandstof of elektrisch

Laten we de cijfers eens wat meer uitdiepen. Van al die import bedroeg slechts 29.062 een diesel. Dat is dus minder dan 10 procent van de totale import. Niet eerder kwam dit voor. Diesel is duidelijk op z’n retour. Daarnaast kwamen er 9.652 EV’s het land binnen en 34.669 (plug-in) hybrides. Het overgrote deel, driekwart van de auto’s, betreft een benzineauto. Het gaat hier om bijna 220.000 voertuigen.

Merk en model

Maar wat kwam dan naar Nederland als het gaat om de import in 2021? Hieronder een top 5 lijstje met de merken, gevolgd door de modellen.

Merk

Volkswagen (47.751) Audi (20.800) Mercedes (20.749) BMW (20.059) Ford (18.573)

Model

Volkswagen Golf (12.052) Volkswagen Polo (9.994) Volkswagen Tiguan (5.707) Nissan Qashqai (5.330) Renault Captur (5.195)

Foto: Ford Focus ST, Ford behoort tot de top 5 meest geïmporteerde merken