Audi S3 prototype video: 333 pk scheurijzer

Eindelijk is de Audi S3 een echt scheurijzer geworden, zo ervaarden we in een prototype.

De vernieuwde Audi A3 is onderweg. En met de facelift komt er ook weer een S3 en later -hopelijk- een RS3. Met de Audi S3 facelift mocht Wouter al een stukje sturen in Oman. Daar moeten we wel bij zeggen dat het om een prototype ging. Het uiteindelijke product kan dus op een paar punten afwijken. De facelift komt er net als het uitgaande model als hatchback en als limousine.

Audi S3 prototype facelift video

Dat betekent ook dat er nog niet bijster veel gezegd kan worden over de Audi S3 facelift. Behalve over het rijden, wat toch wel belangrijk is bij een S-model. De hete hatchback heeft dezelfde 2.0 TFSI als voorheen, maar een kleine upgrade in vermogen.

Met de facelift levert het blok nu 23 pk en 20 Nm meer. Dat brengt de Audi S3 facelift naar 333 pk vermogen en 420 Nm aan koppel. Dat maximale koppel is aanspreekbaar tussen 2.100 en 5.500 tpm.

De S3 sprint in 4,7 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Audi heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de performance. Er is meer compressie op de koppeling, voor nog snellere schakeltijden. Hoe dat zit en hoe dat aanvoelt zie je terug in de Audi S3 prototype test video van Wouter.

Net als de Audi RS3, heeft de S3 facelift ook een torque splitter. Deze technologie kan het koppel op een volledig variabele manier over de achterwielen verdelen. Dit resulteert in merkbaar minder onderstuur en de auto duwt je als het ware door een bocht door die verdeling van de power. Een sterker verbetering voor de Audi S3.

De Audi drive select mode heeft tevens een vernieuwing ondergaan. Nieuw is de komst van een dynamic plus mode. In deze modus stuurt de auto zoveel power als mogelijk naar achteren. Want de Audi S3 is, zoals je allicht weet, een hot hatch met vierwielaandrijving.

Belangrijke verbeteringen dus voor de Audi S3 facelift. Natuurlijk is het exterieur bijgeschaafd en heeft het model een opgefrist interieur. Daar kan nu nog niets over gezegd worden. Je zult de officiële onthulling daarvoor moeten afwachten.

Bekijk de Audi S3 video hieronder waarin Wouter het prototype aan de tand voelt.