Stevige facelift voor Audi Q7

Audi heeft de Q7 van een facelift voorzien. Het topmodel is de SQ7 met 507 pk.

Het basisdesign gaat nog altijd goed mee, maar de huidige generatie Audi Q7 komt uit 2015. Daarmee is het volgend jaar alweer 10 jaar geleden dat deze generatie het licht zag. In het verleden kreeg het model al eens een facelift of twee. Nu is een nieuwe ingrijpende facelift een feit.

In plaats van een compleet nieuwe generatie te onthullen kiest Audi ervoor om de ‘oude’ nog een keertje bij te punten. Dat is niet heel gek. De industrie begeeft zich in een transitie naar volledig elektrisch. Sommige modellen, zoals de Q7, moeten nog wast langer door voordat er een compleet nieuwe generatie verschijnt. Daarom kiest Audi nu voor een ingrijpende facelift.

Wat opvalt zijn de nieuwe koplampen en een nog grotere grille. Wat dat betreft is het maar goed dat we hier kentekens aan de voorzijde hanteren, anders oogt het allemaal wel heel enorm. Het design is allemaal wat drukker geworden. Met veel randjes en frutsels in de grille. De koplampen zijn twee dunnere stroken geworden.

Aan de achterzijde stopt dat drukke thema niet. Onder de achterlichten loopt een opvallende balk, met aan de onderzijde een achterbumper met wederom wat kraaltjes en spiegeltjes. Het is al een stuk rustiger als je het zwart laat, zoals met de Audi SQ7 het geval is. Dan vallen dit soort aanpassingen weg, wat in mijn ogen de boel strakker maakt.

Naast nieuwe lampjes, een nieuwe voor- en achteraanzicht zijn ook de 19 inch wielen nieuw. Daarnaast introduceert Audi drie verse kleurtjes op de Q7, namelijk Ascari Blue, Sakhir Gold en Chili Red. Je kunt tot 22 inch wielen krijgen op je Q7. Het interieur evolueert door, met onder andere de integratie van Spotify direct in het infotainmentsysteem.

Het motorenoverzicht bestaat uit een reeks diesel- en benzinemotoren. Het topmodel is de Audi SQ7 met een 4.0 liter V8, goed voor 507 pk. In iets meer dan vier seconden sprint deze SUV naar de honderd. De overige motoren check je in het overzicht hieronder.

45 TDI – 231 pk / 500 Nm

55 TDI – 286 pk / 600 Nm

55 TFSI – 340 pk / 500 Nm

SQ7 – 507 pk / 770 Nm

De Audi Q7 facelift verschijnt nog dit kwartaal op de Europese markt. Meer informatie met betrekking tot beschikbare motoren in Nederland, inclusief de prijzen, volgen in een later stadium.