Ford Transit MS-RT met 286 pk voor Nederland

De dikste bus is geen Transport of GMC Vandura, maar deze Transit MS-RT met 286 pk!

Busjes heb je in allerlei soorten en maten. Groot en klein, ruim en heel ruim of traag en langzaam. De meeste bestelwagens worden gemaakt om daadwerkelijk mee te werken. Gelukkig zijn de dames en heren bij MS-RT niet vergeten dat een goed smoelende bus altijd scoort. Al is het alleen maar op het internet.

Dit is namelijk de Ford Transit Custom MS-RT. De MS-RT-kits kennen we al jaren van diverse bestel-Fords van allerlei pluimage. Het recept is bijna altijd hetzelfde: een heftige bodykit die eruit ziet alsof Ford ‘m zelf zo ontwikkeld zou hebben. Zowel qua design als qua pasvorm. Dat is in dit geval niet anders natuurlijk.

Transit MS-RT

Sterker nog, zo in het groen past de auto naadloos tussen de Fiesta ST en Focus ST in. Bij Ford waren ze ook onder de indruk van MS-RT en nu is het eensoort sub-label van Ford. MS-RT is het geesteskind van M-Sport dat in dit geval niet een BMW met sportpakketje is, maar het rallyteam waarmee Ford al jaren samenwerkt.

Het eerste wapenfeit is de Transit Custom MS-RT. Je kan de uitvoering bestellen voor de Transit diesel, plug-in hybride of de volledig elektrische E-Transit. De diesel is er met 150 pk (handbak) of 170 pk (automaat). De PHEV heeft een 2.5 benzinemotor en elektromotor, samen goed voor 233 pk. De elektrisch variant heeft in sportmodus maar liefst 286 pk!

Heftig!

De kit bestaat uit een nieuwe, dikke voorbumper, flink aangezette sideskirts, achterbumper en een spoiler die Rick Brandsteder als ‘heftig’ zou omschrijven. Ook is er een extra LED-strip over de gehele breedte, boven de grille en tussen de koplampen. Inderdaad, precies zoals de mode dicteert.

De wielkasten zijn ook een stuk breder en bieden plaats aan de 19 inch velgen, die ook nog eens een halve inch breder zijn dan bij de reguliere Transit Custom Sport (ook al een toffe bus, trouwens!). Om de velgen zijn GoodYear Eagle Sport-banden gemonteerd. Dat lijkt een eenvoudige taak, maar zowel de velgen als de banden zijn berekend op het gewicht dat de Transit mag dragen.

Interieur

In het interieur gaat het Ford-feest helemaal los met sportstoelen, (kunst)leder, alcantara en – heel erg graag – blauwe stiksels. Ook tof is dat Ford dus lekker gelegenheid geeft voor het bestellen van bijzondere kleuren, zoals dit Elle groen (Yellow Green) en MS-RT Blue.

Interesse? Je kan de Transit MS-RT nu al bestellen. Vanaf 46.320 euro staat ‘ie in de prijslijsten. Dan heb je een 2.0 diesel met 150 pk. De elektrische variant kost 60.720 euro. De eerste exemplaren komen in april dit jaar.

Meer lezen? Dit zijn de 13 tofste snelle bedrijfswagens!