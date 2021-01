Audi zegt de verbrandingsmotor vaarwel - Autoblog.nl

Audi ziet niet heel erg veel toekomst meer in de verbrandingsmotor.

Als we zo om ons heen kijken, dan is het vrij duidelijk om te zien welke kant het op gaat. Auto’s worden langzaam maar zeker voorzien van elektrische motoren. In de meeste gevallen in combinatie met een enorme accu. Waterstof lijkt de ‘strijd’ te gaan verliezen.

Natuurlijk is Tesla de grote pionier, want ze bouwen nu eenmaal enkel elektrische auto’s. Maar wellicht is een transitie met een groot en log bedrijf nog lastiger dan een compleet nieuw merk uit de grond stampen. Van de reguliere premium-merken was Volvo er erg vroeg bij om dieselmotoren te verbannen en alle aandrijflijnen te elektrificeren. De laatste stap is om enkel elektrische Volvo’s produceren. Nu gaat niemand die 1.5 driecilinder en 2.0 viercilinders ‘missen’, dus dan is het ook minder erg voor de petrolheads.

Audi zegt verbrandingsmotor vaarwel

Nu heeft ook Audi aangegeven dat de verbrandingsmotor zijn langste tijd heeft gehad. De grote baas van Audi, Markus Duesmann, laat aan het Duitse Wirtschaftswoche weten dat de deadlines binnenkort gepland gaan worden. Ergens in de komende 10 tot 15 jaar zegt Audi de verbrandingsmotor vaarwel.

Naast het feit dat een elektrische auto beter voor het milieu is, ziet Duesmann nog een voordeel. Er valt namelijk veel geld met EV’s te verdienen. Dankzij het dieselgate-schandaal is Audi relatief vroeg begonnen met de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de e-tron SUV maakt compleet gehakt van de Tesla Model X qua verkoopcijfers. Sterker nog, in Noorwegen is de Audi e-tron de best verkochte auto van het afgelopen jaar.

Niet helemaal vrijwillig

Overigens is de periode 10 tot 15 jaar ook niet heel erg vreemd gekozen. Veel landen hebben namelijk aangeven dat auto’s met een verbrandingsmotor niet meer verkocht mogen worden. De meeste landen hebben 2030 tot 2035 als ultimatum gesteld.

We verwachten dan ook dat we meer van dit soort berichten gaan krijgen van andere fabrikanten. Het is niet echt een vrijwillige keuze om over te stappen op elektrische auto’s.