De 3 belangrijkste motorfietsen voor 2021!? - Autoblog.nl

Het 2021 nieuws is nog nooit zo langzaam binnen gedruppeld als dit jaar. Maar ondertussen wordt wel duidelijk wat de leuke of belangrijke motorfietsen van 2021 zijn.

Jaja, beurzen afgelast enzo, dus alles was anders aan het einde van 2020. Geen beurs in Milaan en dus geen haastklus voor alle merken om alles af te krijgen voor de tweede week van November. En wat was het gevolg? Een ongeorganiseerde onoverzichtelijke stofwolk van persmomentjes gedurende 2 maanden. Nu het stof is neergedaald is het tijd om de balans op te maken. Wat zijn de belangrijkste motorfietsen voor 2021.

Dit alles in de wetenschap dat Kawasaki aankomende week nog het een en ander gaat presenteren net als KTM. Maar hey, we blijven niet wachten!

Aprilia Tuono 660

Aprilia frist deze weken haar modellenlijn op met een aantal onvervalste LCI’s, of facelifts zo je wilt. De RSV4 krijgt meer inhoud en een opgefriste (minder agressieve) look. Ook de zwaarste Tuono heeft een nieuwe look gekregen.

En natuurlijk was er in het nieuws van de RS660, de nieuwe ster in het kamp uit Noale. Maar hoezeer we het deze ‘sportfiets’ ook gunnen gokken we dat de ‘naakte versie’ het beter gaat doen in 2021.

De specs vertellen maar een gedeelte van het verhaal. Gebaseerd op hetzelfde blok als de RS660 zal de 95pk bij 183kg rijklaargewicht van deze Aprilia zich vooral op de weg (moeten) gaan onderscheiden.

De prijs van de Tuono 660 is € 11.950,-, iets lager dan die van de RS 660, die draagt een prijs van € 12.450,-.

Waarom het een van de belangrijke motorfietsen van 2021 is? Natuurlijk is het 660 platform voor Aprilia zelf heel belangrijk, we verwachten in 2021 als het even mee zit ook nog een ‘allroad/adventure’ versie. Een opvolger voor de Aprilia Pegaso dus eigenlijk. Maar het is vooral een welkome aanvulling in het naked segment. Een motor met karakter met een bereikbare prijs.

Suzuki Hayabusa 2021

Je denkt wellicht: huh?! heb ik wat gemist? Nou als je nog niet van de geruchten weet van de nieuwe aanstaande Hayabusa voor 2021 dan heb je inderdaad wel wat artikelen gemist her en der. Maar begin volgende maand hopen we eindelijk wat meer te horen.

De afbeelding hierboven is natuurlijk nog van het oude type. Er zijn nog zeldzaam weinig spyshots van de nieuwe Suzuki. Dat kan natuurlijk ook gewoon weer betekenen dat hij NIET gaat komen. Suzuki is de laatste jaren namelijk niet heel erg scheutig met ‘nieuwe’ modellen. Maar een nieuwe Hayabusa kan zeker wel een van de belangrijkste motorfietsen van 2021 worden.

Maar de wens is in deze wellicht iets teveel vader van de gedachte. Vergeten hoe het ook al weer zat met het hopelijk uitgaande model? Zie onder de video van Motorcyclist Magazine.

Triumph

Natuurlijk komt er ook een nieuwe Speed Triple aan bij Triumph voor 2021. Maar het belangrijkste model voor de motormarkt is wat ons betreft toch echt de door Arno al geteste Triumph Trident. Niet direct het grootste of zwaarste of snelste wat Triumph biedt. Verre van zelfs. Maar gewoon een echt sterk design.

Met die hele scherp prijs van € 8.955,- in Nederland. Als het niet een geheel ander publiek zou aanspreken dan de Tuono 660 doet, dan zou hij hem op prijs direct declasseren.

Maar de Triumph zal toch meer het type zwart leren jasje en spijkerbroek aantrekken terwijl de Aprilia rijder zeer waarschijnlijk een 1 of 2 delig racepak met te schreeuwerige helm aantrekt.

Drie hoogtepunten wat ons betreft tussen de motorfietsen voor 2021. Natuurlijk wordt de line-up nog aangevuld en hadden we kunnen kiezen voor de vernieuwd RSV4, de KTM 1290 Adventure, etc. Wat komt er bij jullie op het lijstje?