Audi: laatste nieuwe verbrandingsmotor in 2026 - Autoblog.nl

Ja joh, ook bij Audi zien ze het niet meer zitten met de verbrandingsmotor.

Het heeft eventjes geduurd, maar nu is ook bij Audi de kogel door de kerk. Voor veel merken is het toch een beetje aftasten. Aan de ene kant wil je niet te vroeg stoppen met ‘ouderwetse’ doch winstgevende techniek die nog heel erg goed verkocht wordt. Aan de andere kant, juist doordat je nieuwe technieken aanbiedt kunnen mensen eerder overstappen.

Enfin, het is voor veel merken nog best wel lastig om het punt te bepalen wanneer ze over gaan stappen. Voor Audi is de datum 2026. Dat is namelijk het jaar dat de laatste nieuwe verbrandingsmotor wordt onthuld. Daarna zal de complete focus komen te liggen op geëlektrificeerde auto’s.

Audi laatste verbrandingsmotor – introductie

Audi is overigens al behoorlijk op pad. De meeste modellen zijn al te krijgen met een plug-in hybride aandrijflijn. Daarnaast heeft het merk uit Ingolstadt diverse elektrische modellen in de aanbieding. Denk aan de Q4 e-tron, e-tron en e-tron GT. Uiteraard blijft het daar niet bij, de Audi A6 e-tron en Q5 e-tron staan aangekondigd voor 2022.

En na 2026?

Maar tot hoe lang zal Audi dan nog de verbrandingsmotor blijven verkopen? Toch nog wel een tijdje. Na 2030 zal Audi alsnog gewoon nieuwe auto’s met een benzinemotor aan blijven bieden. De reden ervoor zul je vaker tegenkomen, maar Audi verkoopt wereldwijd auto’s. In Nederland is er een puik laadnetwerk en gunstige voorwaarden om zo’n EV te rijden. Er zijn zat gebieden op de wereld waar de range te kort is, de laadtijden te lang en de prijs te hoog.

Toch loopt Audi daarmee achter op de concurrentie. Volvo heeft de shift naar downsizing en elektrificatie véél eerder ingezet. Jaguar zal binnenkort (2025) een volledig elektrisch merk zijn. Aan de andere kant zijn die twee merken aanzienlijk kleiner en flexibeler. Vanwege de slogan van Audi zou je kunnen verwachten dat ze iets sneller te werk waren gegaan.

Bron: Süddeutsche Zeitung.