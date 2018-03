“Auto-industrie zit vol met kinderarbeid”

Er is stront aan de knikker.

Uit een onderzoek van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes blijkt dat er binnen de auto- en elektronica-industrie sprake is van grootschalige kinderarbeid. Een veelvoorkomend mineraal dat in talloze producten wordt gebruikt, blijkt voor een groot deel door kinderen te worden gedolven.

Het gaat om het de delving van mica, een mineraal dat over glimmende, hittebestendige en isolerende eigenschappen beschikt. Het mineraal wordt bewust dan wel onbewust door fabrikanten in de producten verwerkt, zonder dat ze er van op de hoogte zijn dat het door voor een deel bij hen terechtkomt via kinderarbeid. Terre des Hommes onderzocht de mica productie in liefst twintig landen. En, verrassing, wat blijkt: juist de grootste exporteurs van het mineraal zijn tevens de grootste zondaars. Liefst 90 procent van de mijnen in India en Madagascar zijn illegaal. In India, bijvoorbeeld, werken alleen al 22.000 kinderen in mica mijnen. China, Sri Lanka, Pakistan en Brazilië doen het niet veel beter.

Terre des Hommes, die deze cijfers niet kon negeren, zocht vervolgens uit waar het gedolven mineraal naartoe gaat. Hieruit kwam voort dat de elektronica-industrie, waarbij de auto-industrie is inbegrepen, niet minder dan 26 procent van het mineraal afneemt. De auto- en elektronica-industrie wordt op de hielen gevolgd door de verf- en coatingindustrie, die liefst 24 procent afnemen.

De resultaten van het onderzoek spraken boekdelen, dus ging Terre des Hommes op zoek naar een autofabrikant die zich wilde verantwoorden. Een van hen verkondigde dat mica in ruim 15.000 producten binnen de auto-industrie gebruikt worden.

Afgezien van het feit dat kinderarbeid sowieso niet door de beugel kan, is het mijnen van mica (met name onder illegale omstandigheden) bijzonder gevaarlijk. Het is enorm arbeidsintensief, de mijnen kunnen vrij eenvoudig instorten en het kan leiden tot silicose (longziekte).

Terre des Hommes pleit nu voor een aanpak door overheden, bedrijven en NGO’s.

Beeld: MindTech Norms