Deze rijdende stofzuiger is diesel’s ergste nachtmerrie

Of is het juist zijn redding?

Recentelijk hebben drie Duitse bedrijven de handen ineen geslagen om s’werelds eerste emissie-neutrale voertuig te produceren. Mann & Hummel, DHL en StreetScooter waren erop uit de lucht in Duitse binnensteden op te schonen, in het licht van het voortdurende dieseldrama, waardoor miljoenen auto’s mogelijk de binnensteden niet meer inmogen. Echter zijn het niet alleen de door diesel en benzineauto’s geproduceerde fijnstoffen en stikstofoxiden die de bedrijven als drijfveer voor hun project zagen. Slijtende remblokken, banden en wegdekken behoren eveneens tot de boosdoeners.

Als antwoord op de vele neveneffecten die komen kijken bij het rijden van een auto, produceerde het drietal een auto die dit alles tegengaat. Volgens de bedrijven stoot de auto geen koolstofdioxide, stikstofoxiden, fijnstof én lawaai uit. In die zin is de auto dan ook daadwerkelijk milieuvriendelijk. Waar een Toyota Prius bovenstaande via omwegen nog altijd produceert, ruimt de emissie-neutrale StreetScooter zijn rotzooi direct op.

Mann & Hummel, specialist op het gebied van filters, begon vorig jaar al op kleine schaal met het op pad sturen van filterauto’s voor in de binnensteden. Hiervoor werden aanvankelijk drie conventionele auto’s gebruikt, zoals je hierboven kunt zien. Later namen ze DHL in de arm om een vijftal StreetScooters te voorzien van een filtersysteem. Het doel van het apparaat was simpel: zuig de omgevingslucht op en filter de verontreinigende stoffen eruit. Bij succes worden deze op grotere schaal in productie genomen

De drie auto’s werken in feite hetzelfde als de StreetScooter. Het systeem verbruikt overigens wel flink wat stroom. Volgens Mann & Hummel zo’n 300 Watt, om precies te zijn, die van de accu’s van de elektrische auto wordt overgenomen. Op een goede dag, wanneer de luchtstroom en het weer gunstig zijn, daalt het verbruik echter met een derde. De sensoren op het apparaat meten het gezuiverde luchtvolume, de concentratie van fijnstof en de weersomstandigheden.