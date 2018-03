Zucht! Ook Maastricht wil milieuzone vanaf 2019

Ik ben in de stad, ik ben, ik ben in de stad. In de binnenstad, in de, in de binnenstad.

Het is weer raak! De gemeente Maastricht heeft laten weten vanaf volgend jaar ook een milieuzone te willen invoeren. In tegenstelling tot andere Nederlandse steden met een milieuzone, laat Maastricht het oog echter vallen op de Duitse manier van doen. De gemeente mikt op hetzelfde milieuvignet dat inmiddels in zeventig Duitse steden gehanteerd wordt.

Mocht het plan in zijn volledigheid uitgevoerd worden, dan mogen dieselauto’s van voor 2006 en benzineauto’s van voor 1990 niet meer in de binnenstad komen. De regeling treft niet alleen auto’s, bestelbussen en vrachtwagens, maar mikt ook op vervuilende brommers en motoren.

De reden dat Maastricht zijn vizier heeft op een dergelijk vignet is simpel: momenteel zijn er al talloze automobilisten die over een soortgelijk vignet beschikken, zodat ze zich moeiteloos over het Duitse wegennet kunnen manoeuvreren. Wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks, uiteraard) verkiest deze manier boven camera-controles, daar het volgens hem een eenvoudigere oplossing is.

Het plan heeft inmiddels al genoeg reacties opgeleverd van verschillende partijen. Zo liet de Koninklijke Nederlandse Autombiel Club (KNAC) weten dat het niet staat te springen om het idee. Niet per se omdat er nu wéér een milieuzone bijkomt, maar omdat er niet één duidelijk systeem gehanteerd wordt.

Milieudefensie daarentegen is lyrisch over het plan. Campagneleider Anne Knol zei het volgende:

“In Maastricht zijn veel plekken langs drukke wegen waar de lucht sterk vervuild is, dus het is goed nieuws dat ze een milieuzone willen invoeren. Het zou mooi zijn als nog meer steden snel volgen en dat de landelijke overheid gemeenten hierin steunt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 72% van de stedelingen vervuilend vervoer uit hun stad wil weren. Iedereen wil gezonde lucht en een leefbare stad.”

De gemeenteraad heeft nog even om erover na te denken. Een definitief besluit volgt pas na de zomer, waarna we ongetwijfeld meer zullen horen. In Arnhem is de kogel in ieder geval al door de kerk.