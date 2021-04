Kinderen naar school brengen met de auto is not done - Autoblog.nl

Ga maar fietsen, of lopen. Maar je kind of kinderen naar school brengen met de auto? Dat moeten we wat Veilig Verkeer Nederland betreft voorkomen.

De oproep om niet langer het kind naar school te brengen per auto komt niet van ons, maar dus inderdaad van Veilig Verkeer Nederland (VVE). Aankomende woensdag gaat er een nieuwe campagne van start genaamd Meedoen. VVE moedigt onder meer aan dat de auto thuisblijft en dat ouders hun kroost per fiets of lopend naar school brengen.

Volgens VVN is het zo dat 80 procent van de Nederlandse kinderen minder dan drie kilometer van school vandaan wonen. Dat kan prima met de fiets en als het zelfs dichterbij is eventueel lopend, aldus de organisatie. VVN wil het gemotoriseerde verkeer rondom scholen terugbrengen. Ouders die kinderen niet meer met de auto naar school brengen scheelt al een hoop. Het is een methode om de verkeersveiligheid rondom scholen veiliger te maken.

Ondergetekende moedigt het aan. Al is het alleen maar omdat ik door weer en wind door m’n ouders naar school werd gestuurd. Daar is niemand ooit slechter van geworden. Dus, laat die auto staan en hup op de fiets of met de benenwagen naar school. Doen we Veilig Verkeer Nederland, maar met name de verkeersveiligheid, een hoop plezier mee.