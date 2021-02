Motorrijbewijs halen kan, maar hoe zit het met de auto? - Autoblog.nl

Goed nieuws voor cursisten die het motorrijbewijs willen halen, wat voor perspectief hebben kandidaten voor het auto rijexamen?

Vanaf vandaag zullen veel rijscholen van het motor- en brommerrijbewijs blij zijn. Ze mogen namelijk weer kandidaten naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sturen om praktijkexamen te doen. Lange tijd was het niet mogelijk om een examen af te leggen, waardoor het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens zich bleef opstapelen.

Inmiddels heeft het CBR meer dan een half miljoen uitgestelde examens op de plank liggen. Het feit dat mensen weer het motorrijbewijs kunnen halen is goed nieuws. Tegelijkertijd is dit slechts het topje van de ijsberg. Van al die uitgestelde examens betreft natuurlijk een behoorlijk aantal het praktijkexamen voor de auto. En voor deze groep is er vanuit het CBR nog geen perspectief door de maatregelen.

Morgen is er een persconferentie. Dan worden er naar verwachting ook enkele versoepelingen aangekondigd voor kappers, maar wellicht ook voor rijscholen. Voor de aspirant automobilisten is de lockdown een ramp. Maandenlang een onderbreking van de rijlessen is alles behalve goed voor het zelfvertrouwen. Het is extra zuur als je bij die groep zat waarvan het examen is uitgesteld. Het goede nieuws is dat het motorrijbewijs halen vanaf vandaag weer mogelijk is, nu het autorijbewijs nog. (via RTL Nieuws)