Auto-onderdeel als bijzonder hondenspeeltje

Hoe een auto-onderdeel en een knagende hond tot een succesformule leidde.

Soms zie je een hondenspeeltje voorbij komen, dat er verdacht veel uitziet als een seksspeeltje. Dat de inspiratie ook ergens anders vandaan kan komen laat het bedrijf KONG zien. Zij hebben namelijk een hondenspeeltje dat gebaseerd is op een Volkswagen-onderdeel, de totstandkoming is een apart verhaal.

De oprichter van KONG, Joe Markham, had een getrainde politiehond genaamd Fritz die er nogal van hield om op dingen te knagen. Waar andere honden misschien je schoenen of je kussen kapot bijten, hield Fritz er juist van om op stenen en andere harde materialen te knagen. Joe raakte hier erg gefrustreerd door, want de tanden van zijn hond gingen helemaal kapot.

Toen Joe op een dag aan zijn Volkswagen busje aan het sleutelen was, begon hij met onderdelen richting Fritz te gooien, in de hoop dat de hond zou stoppen met bijten op stenen. Fritz was meteen dol op een stuk rubberen suspensie en dit bracht Joe op een idee. Hij baseerde een hondenspeeltje op het onderdeel en het speeltje is vandaag de dag nog steeds ontzettend populair. Hieronder kan je de twee vergelijken en eerlijk is eerlijk, het lijkt er inderdaad behoorlijk op. (via Jalopnik.com)