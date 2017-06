Max Verstappen weet niks van motorupdate Baku

Het lijkt nog onzeker of Renault de zaken op orde heeft voor de race in Baku, als we Max Verstappen mogen geloven.

Alle hoop van de Nederlandse racefans is gevestigd op Renault, dat tijdens de Grand Prix in Baku over een paar weken een motorupdate zou doorvoeren. Tenminste, dat waren de geruchten. Maar Max Verstappen heeft gisteren in een interview dat werd gepubliceerd op zijn eigen website te kennen gegeven dat hij hier verder nog niet van op de hoogte is.

“Daar heb ik nog niets van vernomen. Ik weet niet of er in Baku een update komt. We zullen het zien.”

Max Verstappen geeft in hetzelfde verhaal aan klaar te zijn met de discussies over de Grand Prix van Monaco. Hij wil het niet meer hebben over de strategie van zijn team die ervoor zorgde dat hij van de derde naar de vijfde plek zakte. Kunnen we ons voorstellen, achteruit kijken heeft geen zin. Vooruit is echter ook niet heel hoopgevend, als we teambaas Christian Horner mogen geloven.

Waar Max wel blij mee is, zijn de updates van het team die de stabiliteit van de auto ten goede zijn gekomen. Maar zonder extra power zal het lastig blijven, zeker in Montreal waar juist een hoge topsnelheid belangrijk is. Verstappen hoopt op een misstapje van de concurrentie, dan ligt het podium wellicht binnen bereik.

De Grand Prix van Canada wordt verreden in Montreal, om 16:00 vanmiddag beginnen de eerste vrije trainingen, waarbij we een eerste idee krijgen van hoe de diverse teams ervoor staan. Klein voordeeltje voor Max kan zijn dat de weersvoorspellingen voor zondag op dit moment niet super zijn: er wordt wat regen verwacht. Heb jij je prognose voor de race in Montreal al doorgegeven?