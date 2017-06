Techniek: zo werkt Mazda’s G-Vectoring Control

We schreven meermaals over deze interessante techniek en toch zijn we er nooit diep (genoeg) op in gegaan. Tijd om daar verandering in te brengen!

Mazda staat erom bekend de dingen nét even anders te doen dan de rest. G-Vectoring Control is daar een voorbeeld van. Deze techniek is bedoeld om te zorgen voor een beter en veiliger weggedrag, want zoals je weet staat de verbinding tussen auto en bestuurder hoog op Mazda’s prioriteitenlijstje. Tijd voor uitleg!

G-Vectoring Control (hierna: GVC) komt er kort gezegd op neer dat G-krachten op de ideale wijze over alle vier de wielen worden verdeeld. Dit klinkt wellicht als zweverige marketingpraat, dus gauw door naar het technische verhaal.

Het basis principe

Vlak voordat je een bocht instuurt wil je eigenlijk dat de druk op de voorwielen wordt vergroot. Deze voorwielen zorgen immers voor de koerswijziging. Dit kun je zelf doen door kort het gaspedaal te lossen of te remmen, maar Mazda wilde eigenlijk dat dit vanzelf én elke keer gebeurt. GVC zorgt er daarom voor dat de auto héél lichtjes vertraagt waardoor meer massa op de vooras leunt, wat het insturen vergemakkelijkt.

Die vertraging wordt echter niet gerealiseerd met remingrepen. Dat werkt namelijk te traag, te bruusk en dus niet erg comfortabel. In plaats daarvan wordt het koppel afkomstig uit de motor kort begrensd door de ontsteking te vertragen of onderbreken, waardoor de auto lichtjes afremt en er dus meer massa op de voortrein gaat leunen. Long story short: de aandrijflijn wordt gebruikt om de vehicle dynamics te verbeteren!

Zo werkt het

Klinkt allemaal leuk, maar wanneer weet het systeem wat het moet doen? Dat zit zo. GVC houdt drie parameters in de gaten: de rotatie van het stuurwiel, de positie van het gaspedaal en de snelheid van de auto. Zodra het stuurwiel wordt gedraaid reageert het systeem binnen 50 milliseconden door de ontsteking kort te onderbreken, waardoor (kort) meer massa op de voortrein leunt.

Die onderbreking zorgt dus voor meer druk op de vooras, maar is zo lichtjes dat een doorsnee automobilist er niks van zal merken. Het systeem zorgt voor een vertraging van maximaal 0,05 g. Uiteindelijk maakt de extra druk op de voortrein dat er minder hoeft te worden gestuurd omdat het stuur minder ver hoeft te worden gedraaid bij het insturen. Daarnaast zijn minder (scherpe) correcties nodig in het midden van de bocht.

Conclusie

Waar andere merken zich vooral focussen op yaw control door bijvoorbeeld de hoeveelheid koppel per wiel aan te passen, laat Mazda motor en onderstel met elkaar samenwerken zonder daarbij de werking van een sperdifferentieel te simuleren. De Japanners doen dingen nu eenmaal graag op hun eigen manier en GVC is daar een mooi voorbeeld van, waarbij we benadrukken dat de techniek zorgt voor een beter weggedrag zonder dat de inzittenden merken dat het systeem werkt. Genius!

Meer voorbeelden? Check HIER een artikel over de wankelmotor en DAAR een uitleg over SKYACTIV-G.

Dank aan @vpowert voor de tip!