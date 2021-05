Raadplaat: waar hoort dit auto-onderdeel? - Autoblog.nl

Het geeft licht en ziet er best gelikt uit, daarom zal het je wellicht verbazen waar dit auto-onderdeel terecht komt. Hint: Brembo.

Je ziet het tegenwoordig vaker: innovatie omwille van innovatie. Toegegeven, innoveren moet je altijd doen waar dat kan en nodig is, maar auto’s worden één grote blok (gecompliceerde) techniek. Sommige dingen moeten dus wellicht gewoon eenvoudig blijven. Dat gevoel doemt in eerste instantie op bij de nieuwste creatie van Brembo.

Remmen

Als je de naam Brembo hoort weet je het al: we kijken naar een revolutie in de wereld van remmen. De Italiaanse firma legt hun remmen in een hoop velgen, maar houdt het altijd wel zoals je verwacht. Schijf, blokken, remzadels, klaar. Ze komen nu met de ‘G Sessanta’ op de proppen, wat nog het meest weg heeft van een gelikte onderdeel voor een gaming-PC. Sessanta betekent ‘zestig’ en staat voor het aantal jaar dat Brembo bestaat.

Licht

De Brembo G Sessanta bevat dus gekleurde lichtjes rondom het logo, maar ook bovenop. Ergens doet het denken aan achterlichten van een Ford Mustang of Peugeot e-Legend. Het prototype van de G Sessanta is trouwens ontworpen met een motorfiets in het achterhoofd. De rode kleur van de lampjes kan trouwens veranderen naar alle kleuren van de regenboog. Je kunt kiezen om ze permanent aan te hebben, of dat het licht reageert op de omstandigheden. Ook kunnen de lampjes een nuttige functie hebben, bijvoorbeeld om je motorfiets te vinden in het donker of om het signaal te geven dat de remmen aan vervanging toe zijn.

Gewoon remmen

Het design is trouwens vooral wat het werk moet doen, verder zijn het gewoon de nieuwste Brembo remmen in een aantrekkelijk jasje. Dan komen we terug bij de eerste alinea: is dit de toekomst of moeten remmen gewoon hun werk doen? De Brembo G Sessanta is een prototype, dus kopen kan nog niet.